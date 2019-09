CorSport | Sarri va a vivere nel condominio di Higuain

Pedullà (CorSport) : «A 60 anni Sarri non cambia - la Juve non si illuda» : Sarri non cambierà mai. È questo il senso dell’articolo di Alfredo Pedullà – molto vicino al tecnico Juventino – sul Corriere dello Sport. A 60 anni non può cambiare, la Juve lo sa. Se proprio fosse possibile, neanche ne avrebbe voglia. Il senso è tutto qua. Il resto è arricchimento per suffragare il concetto principale. I problemi Emre Can e Mandzukic doveva risolverglieli il club. E lui non è disposto ad alcun compromesso. A ...

CorSport : Sarri voleva cedere Rugani ma ha detto no a Boateng (e la Juve lo ha ascoltato) : Maurizio Sarri era favorevole a tagliare gli esuberi, giudicati imbarazzanti fin dal ritiro estivo della Juventus. In particolare, scrive il Corriere dello Sport, aveva dato il via libera alla cessione di Rugani. Conoscendo bene il difensore, sapeva che questo sarebbe stato un anno perso per lui. Ma le trattative via via avviate non sono andate in porto. Quando il primo settembre, la società gli ha chiesto se potesse andar bene Boateng, del ...

CorSport – “Tensioni in casa Juve : duro confronto Sarri-Paratici - il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” : Tensioni in casa Juve culminate con duro confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e Paratici. Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto”. Come riporta il quotidiano, “Emre Can in due versioni (prima accende e poi spegne l’incendio) è la sintesi di una fibrillazione inevitabile in casa Juve. Non ...

CorSport : Sarri-Paratici - volano parole dure per la gestione degli esuberi : Da quanto scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport, la questione Emre Can ha creato non pochi scompigli nell’ambiente Juve. Come era prevedibile. Il giocatore bianconero è stato escluso dalla lista Champions ed ha avuto un duro sfogo in cui ha accusato la società di avergli fatto altre promesse e Sarri di avergli dedicato meno di un minuto nel comunicargli la decisione. Poi, a distanza di qualche ora, sui social, ha deciso di ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

CorSport : Napoli e Inter in vantaggio sulla sovrabbondanza della Juve di Sarri (incapace di fare turnover) : A undici giorni dall’inizio del campionato (e venti dalla fine del mercato) quasi tutte le squadre sono ancora incomplete. Quella messa peggio è la Juventus, con troppi giocatori in più, da piazzare in qualche modo da qualche parte. Ogni allenamento è un rompicapo Una situazione imbarazzante, come l’ha definita Sarri, che soprattutto complica le sue giornate. Il tecnico bianconero non è particolarmente propenso alla rotazione, scrive ...