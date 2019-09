Calcio | Qualificazione Europei 2020 | presentazione partite di oggi Germania-Olanda

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Prosegue a gran velocità questa settimana dedicata alle qualificazioni aglidi. Quest’saranno ben nove le sfide di cui val la pena parlare, che promettono spettacolo e bel gioco. GRUPPO C Non ci sono dubbi che la sfida trasia quella più affascinante dell’intero programma odierno, oltre che del raggruppamento C. Una partita dal sapore di rivincita per gli orange, sconfitti dai tedeschi ad Amsterdam. Le reti di Sanè, Gnabry e Schulz hanno reso vane le realizzazioni di de Ligt e di Depay. Ecco che il match di Amburgo ha una grande importanza, soprattutto per gli olandesi, attualmente terzi nella classifica del girone, preceduti dall’Irlanda del Nord (in testa con 12 punti) e dalla(9 punti ma con un match in meno dei nord-irlandesi). Nel medesimo gruppo vi sarà anche l’incontro tra Estonia e Bielorussia, tra i due ...

tuttosport : #Qualificazione #Euro2020: vittoria netta per la #Bosnia di #Pjanic. Bene la #Spagna in #Romania ?? - mauriziocanetta : #permattinierisportivi Calcio. Pareggio 1-1 della Svizzera in Irlanda. Qualificazione Europei in salita. US Open. B… - Fra_Bevilacqua : RT @nazionalit: L’Italia a un passo da Euro2020: la qualificazione può arrivare.. -