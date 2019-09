Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 6 settembre 2019) IL CASO ESPLOSO SU AFFARITALIANI.IT/ Il Partito Democratico fa quadrato attorno allaPaola De, dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle sulle concessioni autostradali e, in generale, sulle infrastrutture. "Il programma di governo è chiaro e inequivocabile: parla di... Segui su affaritaliani.it

LegaSalvini : DE MICHELI FA VOLARE ATLANTIA A PIAZZA AFFARI: 'NEL PROGRAMMA C'È SCRITTO REVISIONE, NON REVOCA' - politicMemory : RT @paolocristallo: #DeMicheli : 'Revisione delle concessioni non significa revocarle' Mario #Giarrusso : 'O si revocano o non voto fiducia… - Affaritaliani : 'Atlantia? Revisione, non revoca' Il Pd difende la ministra De Micheli -