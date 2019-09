Ass re Borriello | “San Paolo al top! Per la Samp ci saranno i maxischermi ADL 110 e

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 6 settembre 2019) L’assessoreentusiasta per il nuovo San, invita tutti al rispetto Ciro, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto a a Radio Marte nel corso di Marte Sport per annunciare che il Sanadesso è al top, pronto per Napoli-. Ecco le sue dichiarazioni: “Lo stadio Sanè prontissimo per Napoli-doria, gli spogliatoi del Napoli sono finiti, manca solo qualche bagno da sistemare, ma questi lavori non hanno ricadute sulle gare. – poi l’assessore fa un invito ai tifosi – Cientrambi i, ora tocca a noi rispettare lo stadio. I postinumerati. Il Sanè nostro, è dei tifosi del Napoli. Abbiamo avuto i complimenti per l’impianto di sorveglianza, anche le luci sono ok. Abbiamo sempre avuto la certezza che i lavori sarebbero finiti in tempo perché nessuno avrebbe lasciato il San ...

sscalcionapoli1 : Ass. Borriello: “Nuovi spogliatoi terminati, ora gli ultimi bagni. Napoli di ADL? Da 110 e lode…”… - cn1926it : #Napoli, Ass. #Borriello: '#SanPaolo pronto per la #Sampdoria, ci saranno i maxischermi' - NapoliOutsider : RT @CalcioNapoli24: -