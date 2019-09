Us Open | semifinale storica per l’azzurro Matteo Berrettini

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrivato in semifinale. Sfiderà Rafael Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

US Open – Bianca Andreescu stacca il pass per la semifinale - stesa in tre set la belga Elise Mertens : La canadese avanza al penultimo turno degli US Open, dove affronterà la svizzera Bencic per un posto in finale Si completa il quadro delle semifinali degli US Open femminili, l’ultima giocatrice a staccare il pass per il penultimo atto dello slam statunitense è Bianca Andreescu. La tennista canadese stende in rimonta Elise Mertens, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 dopo poco più di due ore di partita. Nel primo set è la ...

US Open – Tutto facile per Nadal - lo spagnolo spazza via Schwartzman in tre set : in semifinale la sfida con Berrettini : Nessun problema per lo spagnolo che supera in tre set il proprio avversario argentino, guadagnandosi l’accesso in semifinale Nessun problema per Rafa Nadal nei quarti di finale degli US Open, ultimo slam stagionale in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista spagnolo non lascia scampo a Diego Schwartzman, numero 21 del ranking Atp, superandolo con il punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo un match durato ...

Elina Svitolina-Serena Williams - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La prima Semifinale del torneo femminile metterà di fronte Elina Svitolina e Serena Williams. Per l’ucraina è la seconda Semifinale consecutiva a livello Slam dopo quella raggiunta a Wimbledon, mentre per l’americana ha ottenuto la sua vittoria numero 100 nel torneo ed è ad un solo successo dal record detenuto da Chris Evert. Serena ha impiegato solamente 44 minuti per demolire la cinese Wang con un perentorio 6-0 6-1. ...

US Open 2019 - la seconda semifinale femminile sarà Bencic-Andreescu. Battute Vekic e Mertens : Si giocherà tra la svizzera Belinda Bencic, numero 13 del tabellone e la canadese Bianca Andreescu la seconda semifinale del torneo di singolare femminile degli US Open di tennis: la nordamericana ha sconfitto la belga Elise Mertens, mentre l’elvetica ha battuto la croata Donna Vekic. Nella prima sfida tra la balcanica e la svizzera c’è stato grande equilibrio nel primo set, con uno scambio di break tra nono e decimo game, quando ...

Bencic-Andreescu - Semifinale US Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Saranno Belinda Bencic e Bianca Andreescu, l’una svizzera e l’altra canadese, a giocarsi la prima Semifinale in ordine di tabellone (ma la seconda per l’ordine di gioco) degli US Open. La svizzera arriva a questo punto del torneo dopo aver compiuto un gran bel percorso, che ne ha certificato lo status di stella di ritorno sulla scena del circuito femminile. L’apice è arrivato negli ottavi contro la numero 1 del mondo ...

In corso la sfida tra Rafael Nadal e Diego Schwartzman, con l'iberico avanti di due set, vinti col punteggio di 6-4 7-5.

US Open – Singolare maschile – Quarti di finale (parte bassa del tabellone) Matteo Berrettini b. Gael Monfils 36 63 62 36 76(5) US Open – Singolare femminile – Quarti di

US Open 2019 - Matteo Berrettini a ridosso della top10 del ranking ATP! Le proiezioni di classifica in vista della semifinale : Prosegue il sogno americano di Matteo Berrettini. Il tennista italiano continua a stupire allo US Open 2019 e, dopo aver sconfitto il russo Andrey Rublev (n.43 del mondo) negli ottavi di finale, ha superato al termine di un match infinito, terminato al quinto set, il francese Gael Monfils (n.12 ATP). Una vittoria di grinta, carattere e tecnica. Sono stati necessari tutti questi ingredienti per fare la differenza e consentire all’azzurro di ...