Quota 100 | nessuna traccia nel programma giallorosso | ma c' è l' ipotesi blocco della misura

(Di giovedì 5 settembre 2019) Oggi è il giorno del giuramento del governo Conte bis. Dopo che ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è salito al Quirinale per consegnare al Capo dello Stato Mattarella la lista dei Ministri del nuovo esecutivo, tutto è pronto per le votazioni sulla fiducia delle due Camere. Il calendario prevede per lunedì prossimo la votazioneCamera dei Deputati e per il giorno successivo quella del Senato. A fiducia ottenuta il governo sarà operativo e inizierà a mettere in atto i 29 puntitici che M5S e Pd hanno predisposto durante queste giornate di trattative. Molto attese le politiche previdenziali, perché si è fatto un gran parlare di100 esorte che lavarata dal precedente governo avrebbe avuto con il nuovo esecutivo. Tra i vari punti delperò,100 non compare affatto, perché si parla solo di pensione di garanzia per i giovani e ...

