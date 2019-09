Ora possiamo dirlo | è ufficiale! Cosa sta per succedere

Crisi di governo : Conte “possiamo migliOrare l’Italia” con questo esecutivo : Crisi di governo: Conte “possiamo migliorare l’Italia” con questo esecutivo Crisi di governo: Conte “possiamo migliorare l’Italia” con l’esecutivo Giorni frenetici per il superamento della Crisi di governo, cominciata quasi un mese fa con le dichiarazioni di Salvini dal litorale pescarese (8 agosto). È stato un mese davvero denso per la politica nostrana (sicuramente inusuale, considerando che agosto è il mese con ...

Governo - Conte : “Possiamo migliOrare l’Italia”. Di Maio : “Non esiste più il problema del vicepremier” : Alla vigilia del voto sulla piattaforma Rousseau, video-appello ai Cinquestelle del presidente incaricato

Basket - Danilo Gallinari e Gigi Datome : “Felici di essere tornati in gruppo - stiamo lavOrando bene e possiamo ancOra crescere tanto” : Manca una settimana all’esordio della Nazionale italiana di Basket maschile ai Mondiali 2019 che si svolgeranno in Cina. L’obiettivo primario degli azzurri sarà quello di superare il girone eliminatorio per conquistare il diritto di prendere parte al torneo di qualificazione olimpica in programma nella prossima estate, ma il traguardo non sarà certamente semplice. La formazione allenata da Meo Sacchetti è impegnata nel torneo di ...

Maverick Vinales MotoGP GP Gran Bretagna 2019 : “Possiamo crescere ancOra tanto - domani decideremo le gomme” : Maverick Vinales è decisamente soddisfatto del suo lavoro in questa prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. La sua Yamaha ha messo in mostra un buon ritmo e il suo terzo tempo conclusivo spiega che lo spagnolo è veloce anche a livello di giro veloce. A sentire Marc Marquez sarà proprio lo yamahista (assieme a Fabio Quartararo) il favorito per la gara. Secondo l’ex Suzuki, invece, è troppo prematuro fare ...

Governo - ecco le 12 cose che vanno fatte Ora. E i protagonisti possiamo essere noi : Un nuovo Governo deve con urgenza: 1. Varare un piano a 15 anni per formare una nuova generazione di cittadini (quelli che ora hanno cinque anni e tra 15 anni voteranno). Una rivoluzione immediata della scuola con fondi, selezione professori, programmi scritti da una commissione di professori, artisti, filosofi, ingegneri, con l’obiettivo di rifondare le basi civili, morali, psicologiche della nostra società. 2. Varare un enorme progetto di ...

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggiOranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

F1 - Max Verstappen : “Il passo in avanti del motore Honda è stato incredibile - Ora possiamo competere in ogni gara” : Molti piloti e scuderie hanno accolto con favore l’avvento delle vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2019. Di questo elenco, sicuramente, non prende parte Max Verstappen. L’olandese, infatti, ha chiuso la sua prima parte del campionato con il vento in poppa e con una Red Bull che ha compiuto importanti passi in avanti soprattutto a livello di motore, con la specifica 3 della Power Unit Honda che ha davvero ...

Su Steam Ora possiamo indicare quali titoli giochiamo su altre piattaforme : Steam aggiorna il suo algoritmo in base al quale ci vengono consigliati nuovi titoli da provare.Da oggi sarà infatti possibile indicare alla piattaforma quali giochi abbiamo già giocato su piattaforme diverse dal PC, così che Valve possa consigliarci al meglio sui titoli da provare.La nuova funzione è presente in un menù a tendina posto vicino al pulsante Ignora, e una volta clickato su di essa e inseriti i giochi che abbiamo già per altre ...

Il PSG vince la Supercoppa - Tuchel : “Possiamo migliOrare - ma l’inizio è buono” : “Possiamo migliorare, non mi sono piaciuti i primi e gli ultimi 10 minuti, ma per il resto della partita abbiamo sempre controllato il gioco. Sono molto felice. Il 5-3-2? Abbiamo avuto molte occasioni, ben dieci colpi nel primo tempo. E’ andata bene, bisogna avere pazienza, ma io sono soddisfatto“. Queste le parole del tecnico del PSG Thomas Tuchel al termine della finale di Supercoppa francese che ha visto esultare i ...