Maradona al Gimnasia La Plata? Morla | “E’ fatta all’80%” E tra i collaboratori spicca un

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nonostante le smentite di ieri, Diego Armandoè sempre più vicino a sedere sulla panchina delLa. E’ il suo portavoce ed avvocato, Matìas, ad affermarlo ai microfoni di Espn: “E’all’80%”, ha detto. Rimangono solo alcuni dettagli per concludere l’affare. Da scegliere ad esempio la figura del collaboratore di fiducia del ‘Pibe de oro’ e tra i principali indiziati ci sarebbe Gabriel Omar Batistuta. L’ex campione del Napoli, infatti, potrebbe non essere sempre presente a Lae ha bisogno di qualcuno che, in sua assenza, possa dirigere gli allenamenti. Se la trattativa andrà a buon fine, come si presume,guiderà ancora una volta una squadra di calcio argentina dopo più di due decenni. Il suo secondo e ultimo club, dopo la sua prima esperienza con il Mandiyú de Corrientes, fu il ...

