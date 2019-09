Intervento riuscito per Kevin Hart | non resterà paralizzato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Francesca Galici Dopo le prime notizie allarmistiche sullo stato di salute di, pare che l'attore comico potrà riprendersi completamente ma non prima di aver seguito un percorso riabilitativo lungo e faticoso Dopo la diffusione di notizie errate circa le condizioni dia seguito dell'incidente che l'ha visto coinvolto domenica all'alba, il sito TMZ sta facendo un importante lavoro di informazione per aggiornare tutti i fan dell'attore. In queste ore è stato reso noto cheè stato operato per ridurre le tre fratture spinali causate dall'urto e che l'è andato a buon fine, il che scongiurerebbe la paralisi. Le fratture hanno interessato in due casi la sezione toracica e in uno quella lombare. Questo genere di problematiche può portare alla paralisi maè stato molto fortunato e la sua situazione, nonostante i primi allarmismi, si è ...

juventusfc : Intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Giorgio @chiellini - vaticannews_it : #1settembre #PapaFrancesco affacciatosi con qualche minuto di ritardo per la recita #angelus si è scusato e ha spi… - Serpico779 : RT @juventusfc: Intervento al ginocchio perfettamente riuscito per Giorgio @chiellini -