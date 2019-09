Ifa 2019 Samsung Galaxy Fold in arrivo | Per ora solo in Corea del Sud | dal 6 settembre

Ifa 2019 : i migliori gadget visti (finora) : Ifa 2019 è scattata ufficialmente con le anteprime e gli eventi preliminari per la stampa che hanno tolto i veli già da un buon numero di prodotti. Fino all’11 settembre, saranno numerosissime le ufficializzazioni in tutte le categorie. Quali sono le novità più importanti viste in terra tedesca? Ecco la nostra selezione del meglio del meglio con in fotogallery tutte le immagini che mostrano da vicino notebook, smartphone, tv, ...

Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a Ifa 2019 - per sportivi e non solo : A IFA 2019 Fossil Group ha presentato alcuni nuovi smartwatch con Wear OS By Google e il primo smartwatch targato PUMA e dedicato agli sportivi. L'articolo Da Fossil Group arrivano smartwatch PUMA e Michael Kors a IFA 2019, per sportivi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 - Asus ha presentato i nuovi smartwatch - pc portatili e gaming phone : Berlino – Non si può dire che Asus non abbia fatto le cose in grande per l’edizione 2019 dell’evento berlinese che coincide con il 30esimo anniversario dell’azienda taiwanese. Tante le novità dal wearable ai portatili, passando per smartphone e workstation che confermano come Ifa rappresenti per l’azienda il palcoscenico principale dopo il Computex di Taipei. Decisi passi in avanti in ambito smartwatch con il VivoWatch SP, il ...

Ifa 2019 : Asus presenta i nuovi ZenBook Duo e Pro Duo - ASUSPRO B9 - il Vivowatch SP ed altri prodotti : A IFA 2019 di Berlino, Asus ha svelato annunciato, svelato e consentito gli hands-on di tantissimi nuovi prodotti che andranno a far parte della line-up di questo e dei prossimi trimestri. Vi abbiamo già parlato della nuova linea ProArt, dedicata pricipalmente ai creatori di contenuti, ma l'evento ha lasciato spazio anche a prodotti più consumer oriented come i nuovi ZenBook Pro DUO, e a dispositivi smart per l'utilizzo quotidiano come il ...

Polar Ignite all’Ifa 2019 si veste anche di rame e di oro rosa : Il dispositivo indossabile fitness Polar Ignite all'IFA 2019 di Berlino si è presentato sfoggiando due nuove colorazioni che offriranno più possibilità di scelta L'articolo Polar Ignite all’IFA 2019 si veste anche di rame e di oro rosa proviene da TuttoAndroid.

Ifa 2019 : Acer presenta la serie ConceptD Pro e altro ancora : In occasione della fiera IFA 2019, Acer ha presentato la nuova serie ConceptD Pro, il notebook da gaming Predator Triton 300 i nuovi Swift e altro. Notebook ConceptD Pro I nuovi notebook ConceptD Pro con processori Intel Core di nona generazione e Windows 10 sono progettati non solo per i creatori professionisti, ma anche per gli ingegneri AI e gli sviluppatori di software. ConceptD 9 Pro Nella fascia alta, ConceptD 9 Pro è un notebook da 17,3 ...

Ifa 2019. Amazon e Netflix si alleano : un solo catalogo nella nuova Fire Tv : Il dispositivo, venduto a partire da 30 euro, offre i contenuti di entrambi i servizi in un’unica finestra. Anche Sky ha siglato un accordo simile, mentre si attende l’arrivo del servizio streaming di Disney. “Tanto che nel 2019 il numero di sottoscrizioni in Italia potrebbe...

Ifa 2019 - Amazon rende più smart la sua chiavetta Fire Tv Stick : Berlino – Amazon rinnova la sua “chiavetta” per la tv alzando sia la qualità del prodotto che gli obiettivi strategici. La nuova Fire Stick 4K infatti non solo è stata riprogettata dal punto di vista hardware e software per offrire un’esperienza d’uso ancor più ricca e completa, ma rappresenta anche la testa d’ariete del colosso del web per entrare nelle case di milioni di persone. Dal punto di vista tecnico il dispositivo di Amazon serve, ...

Ifa 2019 : Asus presenta i nuovi dispositivi della serie ProArt : Oggi in occasione di IFA 2019, i Co-CEO di Asus S.Y. Hsu e Samson Hu sono saliti sul palco dell'evento stampa denominato "Wiser Together" per celebrare il 30° anniversario dell'azienda e per svelare la nuova gamma di soluzioni digitali dedicate a content creator, professionisti, amanti del fitness e videogiocatori. Noi abbiamo presenziato all'evento e abbiamo avuto l'occasione di provare tutti i dispositivi presentati e annunciati, al subito ...

Ifa 2019 : Asus annuncia la gamma ProArt per i creativi e nuovi ROG : In occasione del suo trentesimo anniversario e della fiera IFA 2019, Asus ha presentato la nuova gamma ProArt dedicata ai creativi e nuovi ROG per i giocatori. Linea ProArt Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei flussi di lavoro professionali nei settori tradizionali della creazione di contenuti, come la fotografia e la videografia, oltre a fornire nuove soluzioni per designer 3D, sviluppatori di giochi e altro ancora, Asus ...

Samsung e Roku presentano a Ifa 2019 nuovi dispositivi per la casa intelligente : A IFA 2019 Samsung e Roku presentano alcuni nuovi accessori per la casa intelligente e connessa. L'articolo Samsung e Roku presentano a IFA 2019 nuovi dispositivi per la casa intelligente proviene da TuttoAndroid.

JVC annuncia degli auricolari true wireless e un altoparlante Bluetooth indossabile per Ifa 2019 : In occasione di IFA 2019, JVC ha annunciato ufficialmente i nuovi auricolari true wireless HA-A10T e l'altoparlante Bluetooth indossabile SP-A7WT. L'articolo JVC annuncia degli auricolari true wireless e un altoparlante Bluetooth indossabile per IFA 2019 proviene da TuttoAndroid.

ROG Phone e VivoWatch SP sono i cavalli di battaglia di Asus a Ifa 2019 : Asus si presenta alla fiera berlinese IFA 2019 con una carrellata di prodotti che comprende smartPhone, smartwatch e computer portatili. Arrivano in Europa l’atteso ROG Phone 2, lo smartwatch VivoWatch SP, e una cascata di notebook delle famiglia ZenBook Pro Duo e di prodotti ProArt. Asus ROG Phone 2 Lo smartPhone ROG Phone 2 si appresta ad arrivare in vendita in Italia con una dotazione che comprende 12 Gigabyte di memoria RAM e 512 GB di ...

ASUS lancia ROG Phone II Ultimate Edition a Ifa 2019 - con specifiche da pelle d’oca : Nella giornata inaugurale di IFA 2019 ASUS ha presentato ROG Phone II Ultimate Edition, una versione potenziata del flagship dedicato ai gamers più esigenti. L'articolo ASUS lancia ROG Phone II Ultimate Edition a IFA 2019, con specifiche da pelle d’oca proviene da TuttoAndroid.