Dane DeHaan porta in tv | tra i criminali | la malattia

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Si definisce un “nerd della recitazione”, eppure sembra perfettamente a suo agio a posare di fronte a orde di fotografi sul tappeto rosso.è sbarcato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Durante il viaggio in aereo, racconta, ha conosciuto Roberto Saviano, l’autore del libro da cui la serie ZeroZeroZero, che De Haan stesso interpreta, è tratta. «Conoscevo il film Gomorra e avuto modo di conoscere e ammirare le serie e i lavori cinematografici di Stefano Sollima, sono davvero contento che abbia scelto me per interpretare Chris Lynwood». Un personaggio centrale, che nelle prime due puntate mostrate in anteprima a Venezia 76 iniziamo a scoprire. L’esperienza nella serie ZeroZeroZero Inseparabile da sua sorella, interpretata da Andrea Riseborough, Chris soffre di una sindrome rara, ladi Huntington, unagenetica neurodegenerativa che colpisce la ...

sfiorata82 : RT @raimovie: #Venezia76 Da rivedere tutte le conferenze stampa di oggi: tra gli altri 'ZERO ZERO ZERO' serie tv di Stefano Sollima, tratta… - raimovie : #Venezia76 Da rivedere tutte le conferenze stampa di oggi: tra gli altri 'ZERO ZERO ZERO' serie tv di Stefano Solli… - DANE_DEHAAN__ : RT @ciakmag: '#ZeroZeroZero sembrava un progetto quasi troppo ambizioso per essere realizzato invece l'abbiamo fatto' #StefanoSollima a #Ve… -