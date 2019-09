Amici | Biondo in lacrime | la confessione a sorpresa del cantante

Amici - il rabbioso sfogo di Biondo : "Non sono mica una macchina" - contro chi punta il dito : Un clamoroso sfogo di Biondo, storico ex concorrente di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Il cantante sta facendo strada, a dispetto di chi immaginava che la sua carriera sarebbe terminata dopo il programma Mediaset. E poche ore fa, Biondo, su Instagram ha scritto un post in cui h

Amici - Biondo insultato dal sindaco : "Figlio di una gran...". Parole soncertanti e caos - concerto annullato : concerto annullato per Biondo, rapper lanciato da Maria De Filippi un anno fa ad Amici. Il cantante si sarebbe dovuto esibire il 16 agosto a Lucera, in provincia di Foggia, ma ha deciso di far saltare tutto come forma di protesta per gli insulti ricevuti dal sindaco della cittadina pugliese sulla pr