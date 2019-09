Amazon sperimenta un nuovo metodo di pagamento che si attiva con il palmo della mano

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) In futuro quando andremo a fare la spesa potremmo non dover più portare con noi il portafogli., come riporta il New York Times, stando unsistema dibasato sul riconoscimentoforma e delle dimensioni delle mani. Gli esperimenti sono in corso e le cavie sono i dipendenti diche lavorano nella sedeGrande Mela. Ildisi chiama Orville ed è in grado, grazie alla tecnologia biometrica, di scansionare le mani dei clienti a una distanza ravvicinata: non serve appoggiare le mani ai sensori, basta avvicinarle leggermente. Dopo aver catturato l’immagine, il sensore individua la dimensione e la forma delle mani e le collega al conto in banca del cliente. Stando alle poche voci che circolano al momento, il gigante dell’e-commerce guidato da Jeff Bezos avrebbe intenzione di ...