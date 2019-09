Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2019)si è presentata all’IFA 2019 di Berlino con una carrellata die monitor indirizzati aigrafica e in generale a chi lavora con le immagini, dal montaggio video alla Realtà Virtuale. Fanno tutti capo alla famiglia ConceptD e le novità riguardano il monitor ConceptD CM2241W certificato Pantone e i portatili ConceptD 9 Pro, ConceptD 7 Pro, ConceptD 5 Pro e ConceptD 3 Pro. Il ConceptD CM2241W è un monitor da tavolo indicato per gli utenti che desiderano collegare un display esterno alla propria workstation grafica. Ha una cornice sottile, e il pannello offre una copertura pari al 99%di colori Adobe RGB, e una visione fluida grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 75 Hz. Il pezzo forte dell’annuncio però riguarda i, che hanno come denominatori comuni le schede grafiche Nvidia Quadro e processori Intel Core di nona ...

TutteLeNotizie : Acer strizza l’occhio ai professionisti della creatività con la nuova gamma di notebook e… - Cascavel47 : Acer strizza l’occhio ai professionisti della creatività con la nuova gamma di notebook e monitor ConceptD Pro… -