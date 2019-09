5 modi per togliere le macchie e illuminare il viso post vacanze

Incidente sulla via modica Noto per Frigintini : un ferito : Incidente stradale in via Modica Noto sulla strada per Frigintini: un ferito. La strada è chiusa al traffico veicolare

modica - multa e costi di pulizia per i ciclisti di piazza Corrado Rizzone : Modica, multa e costi di pulizia per i ciclisti di piazza Corrado Rizzone. Lavano la bici sporca di fango

modica - primo giorno di scuola per l'asilo comunale : primo giorno di “scuola” per l’Asilo Nido comunale di Modica. Si sono riaperte questa mattine le porte dell’Asilo Nido comunale di via Muzio Scevola

L’uragano Dorian sta modificando la sua traiettoria : Florida - Georgia e South Carolina a rischio. “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

L’uragano Dorian sta modificando la sua traiettoria - non solo Florida anche Georgia e South Carolina a rischio : “E’ estremamente pericoloso - preparatevi” : L’Uragano Dorian si dirige in Florida come uragano di categoria 4 e fa paura. Non solo , ma anche la Georgia e il South Carolina risultano a rischio e temono l’arrivo di Dorian. L’uragano sta modificando lentamente la sua traiettoria e si prevede ora che il suo impatto si farà sentire fino alla costa della Georgia. Al momento Dorian continua a marciare verso le Bahamas. “E’ una tempesta estremamente pericolosa, per ...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

Governo - diretta. Di Maio : «No modifiche al dl sicurezza - nostri punti nel programma o il voto». Zingaretti : «Per i redditi medio-bassi scuola gratis dal nido all'università» : Al via la seconda giornata di colloqui per Giuseppe Conte, premier incaricato dal presidente Mattarella. Ieri Conte ha parlato a lungo con i presidenti di Senato e Camera e iniziato a tambur...

AutoTagger permette di modificare tag e copertine dei brani anche con riconoscimento musicale : AutoTagger è un'applicazione che permette di organizzare la raccolta musicale con facilità modificando la copertina in batch e cercando automaticamente i tag anche tramite il riconoscimento musicale. AutoTagger consente il download automatico e manuale di copertine di alta qualità con la possibilità di sceglierle da una galleria, mentre la ricerca automatica trova i tag in pochi secondi e offre la possibilità di selezionare il miglior ...

Ricomincia la scuola : 10 consigli dei pediatri per iniziare l’anno nel migliore dei modi : Per gli studenti di tutta Italia stanno per riaprirsi le porte della scuola. L’estate e le vacanze sono quasi finite e stanno per lasciare il posto al rientro sui banchi e allo studio. Per l’occasione la Società Italiana di pediatria Preventiva e Sociale ha stilato un decalogo per affrontare al meglio il ritorno in classe: Secondo gli esperti della SIPPS l’organismo del bambino ha bisogno di regolarità in tutte le sue funzioni. Questo aspetto ...

Rainbow roots e altri modi creativi per coprire la ricrescita : ricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e prodotti per coprirlaricrescita capelli, tecniche e ...

Chocomodica rinviato a dicembre per rischio elezioni : A causa della crisi di Governo che potrebbe portare ad elezioni anticipate, l’organizzazione di ChocoModica ed il Comune rinviano tutto a dicembre

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.

Il Napoli 2.0 di Ancelotti - una squadra pensata e costruita per vincere in molti modi : Siamo solo all’inizio Fiorentina-Napoli è stata una classica partita di inizio stagione, in cui le due squadre in campo hanno mostrato le loro intenzioni (tattiche) rispetto all’anno che verrà, non certo la loro versione definitiva. Ciò che si è visto allo stadio Franchi è anomalo per quanto riguarda le dimensioni del punteggio, difficilmente si rivedranno 7 gol in un match della Fiorentina o dello stesso Napoli; però si rivedranno ...

Diritti d'istruttoria per NCC - interrogazione del M5S di modica : A Modica Diritti di istruttoria anche per gli NCC, il M5S presenta un’interrogazione. Firmatario dell’interrogazione, il Consigliere Comunale Medica