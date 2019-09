Vuelta a Espana 2019 | la tappa di domani Circuito de Navarra-Bilbao | altimetria

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019)(giovedì 5 settembre) andrà in scena la dodicesimadellaa Españadedi 171,4 km. Quella di oggi potrebbe essere l’occasione giusta per gli uomini di classifica, in particolare per chi ha accumulato un discreto ritardo nella prima parte della corsa, di recuperare terreno. Il Percorso Nella prima parte della gara potrebbe andare via una fuga, non ci sono grandissime asperità, l’unica ascesa da affrontare è l’Alto de Azazeta, posto 37 chilometri dopo il via, salita di terza categoria. La corsa si accenderà a circa 40 km dal traguardo da dove si susseguiranno tre GPM, di terza categoria. Il primo sarà l’Alto de Urruztimendi (2,5 chilometri al 9,2%), a seguire l’Alto El Vivero (4,3 chilometri al 7,7%). I corridori affronteranno una discesa che li condurrà all’Alto de Arraiz, un vero e proprio muro, con 2,2 ...

DaltonLaurence : #eurosportciclismo Comunque si chiama Giro d' Italia, non giro delle montagne italiane. Vuelta de Espana e non vuelta de Los pirenees ecc... - sardoinviaggio : VAI FABIO ??????!!! La #bandierasarda sventola nella tappa tappa della Vuelta Espana con partenza da Saint Palais in c… - SpazioCiclismo : Partenza molto veloce con molti attacchi #LaVuelta19 Segui e commenta in diretta con noi -