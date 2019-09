ROG Phone e VivoWatch SP sono i cavalli di battaglia di Asus a IFA 2019

ASUS ROG Phone II Ultimate Edition è velocissimo e ha potenza da vendere : Nella giornata inaugurale di IFA 2019, ASUS ha presentato ROG Phone II Ultimate Edition, evoluzione del modello lanciato a luglio. Ecco le nostre impressioni. L'articolo ASUS ROG Phone II Ultimate Edition è velocissimo e ha potenza da vendere proviene da TuttoAndroid.

ASUS lancia ROG Phone II Ultimate Edition a IFA 2019 - con specifiche da pelle d'oca : Nella giornata inaugurale di IFA 2019 ASUS ha presentato ROG Phone II Ultimate Edition, una versione potenziata del flagship dedicato ai gamers più esigenti.

IFA 2019 : ASUS Republic of Gamers presenta il ROG Phone II - caratteristiche - varianti - prezzi e disponibilità : ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato oggi ROG Phone II, il successore del rivoluzionario ROG Phone, che già l'anno scorso aveva sorpreso per eccellenza tecnologica e quantità di feature. Il ROG Phone II arriva nella duplice variante Elite version e Ultimate Edition.ROG Phone II nasce come evoluzione naturale del suo predecessore e dopo un attento studio sulle abitudini degli hardcore gamer mobile e dei fan ROG. Da quest'ultimo, è venuto ...

Vodafone proROGa Summer Pack e Shake it Easy e ripropone Happy Black Smartphone : Vodafone ha deciso di prorogare per tutto il mese di settembre due delle sue promozioni più interessanti, riproponendo l'iniziativa Happy Black Smartphone.

Realme punta in alto e il CEO parla di tanti pROGetti futuri - fra smartphone e OS : Nel corso di un'intervista rilasciata allo staff di GSMArena, il CEO di Realme India, Madhav Sheth, si è soffermato su alcuni aspetti che riguardano la sua azienda

Date un tocco di ASUS ROG Phone 2 al vostro smartphone con gli sfondi ufficiali : Siete rimasti colpiti da ASUS ROG Phone 2? Scaricate sul vostro attuale smartPhone il pacchetto con tutti gli sfondi, che include wallpaper e live wallpaper per la home e per la schermata di sblocco.

Fuori Tutto di Wind con alcuni smartphone Huawei a rate proROGata fino all'1 settembre : Il team di Wind ha deciso di prorogare fino a domenica 1 settembre 2019 l'iniziativa Fuori Tutto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e l'importo delle rate

HydROGen Two - lo smartphone con display olografico prodotto da RED : Si chiama Hydrogen Two il nuovo smartphone dell'azienda RED caratterizzato dalla presenza di uno schermo olografico. Non è un'anteprima assoluta per questa tecnologia: Hydrogen One fu il primo smartphone, prodotto dalla stessa azienda, ad avere un display olografico, grazie alla presenza di sensori fotografici capaci di registrare e scattare foto 3D. Tuttavia non ebbe successo perché gli utenti non furono soddisfatti della "qualità" ...

Obsolescenza pROGrammata smartphone dopo aggiornamento : è truffa? : Obsolescenza programmata smartphone dopo aggiornamento: è truffa? Di seguito vediamo di fare luce su un argomento tanto diffuso quanto delicato: stiamo parlando della cosiddetta Obsolescenza programmata degli smartphone dopo i periodici aggiornamenti al software. Vediamo allora se è in gioco, anche in queste circostanze, il reato di truffa. Se ti interessa saperne di più sulle sanzioni per l'uso del cellulare durante la guida, ...

ASUS ROG Phone II è ufficiale con Snapdragon 855+ - schermo a 120 Hz e batteria da 6.000 mAh : ASUS ROG Phone II è stato presentato ufficialmente in Cina, con Snapdragon 855 Plus, schermo AMOLED a 120 Hz e batteria da 6.000 mAh.

ASUS ROG Phone 2 fa visita al TENAA : nuove immagini e conferme sulle specifiche : ASUS ROG Phone 2 si avvicina al lancio facendo tappa al TENAA e fornendoci così nuove immagini e informazioni su batteria e display.

ASUS ROG Phone 2 si mostra dal vivo e su Geekbench con Snapdragon 855 Plus e 12 GB di RAM : Il nuovo gaming Phone ASUS ROG Phone 2 si avvicina al lancio del 23 luglio con avvistamenti dal vivo e il passaggio di rito su Geekbench.

ASUS ROG Phone II è il primo device ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus : Attraverso un comunicato stampa, ASUS annuncia che l'imminente ROG Phone II sarà il primo gaming Phone ad essere alimentato dall'innovativo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform.ROG Phone II offrirà agli utenti la migliore esperienza possibile di mobile gaming, integrando importanti innovazioni rispetto al ROG Phone, smartPhone acclamato a livello mondiale che ha fatto il suo debutto nel 2018. Disponibilità e specifiche ...

Annuncio Android Q e EMUI 10 su smartphone Huawei il 9 agosto - nel pROGramma HDC 2019 : C'erano forti dubbi in merito ma ora non ce ne sono più, per nulla: Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei (ma anche Honor a dirla tutta) saranno annunciati il prossimo 9 agosto, in occasione della conferenza degli sviluppatori HDC 2019 . La settimana scorsa, sulle pagine di OM, è stato riportato un doveroso approfondimento proprio sulla conferenza degli sviluppatori che ruotano intorno a Huawei, in programma dal 9 all'11 agosto in Cina. ...