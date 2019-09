Previsioni Meteo | oggi e domani maltempo su estremo Sud e su parte del Nord MAPPE e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il vortice instabile in azione ieri sul medio-basso Adriatico, è transitato nelle ultime ore notturne sul Sud peninsulare per portarsi in queste ore tra la Calabria e il Mar Ionio occidentale. Da questa posizione, attiva nuclei instabili in azione intorno al minimo e che andranno a colpire soprattutto la Calabria e la Sicilia localmente con forti precipitazioni. Il vortice, complice una temperatura piuttosto calda della superficie marina che lo alimenterà in maniera significativa, sarà piuttosto longevo, persistendo sulle medesime zone per tutt’e anche per l’intera giornata di giovedì 5 settembre. Sul resto dell’Italia, un temporaneo cuneo anticiclonico da Ovest, sta arrecando condizioni di prevalente bel tempo con ampio soleggiamento, anche se stabilità temporanea. Già per giovedì 5, infatti, dalEuropa affonderà la sua azione un ennesimo cavo ...

