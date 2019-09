Emre Can – Clamoroso dietrofront : “Grazie Juventus per avermi supportato - pronto a combattere in campo” : Solo stamattina avevamo riportato in merito alle forti dichiarazioni di Emre Can nei confronti della Juventus dopo l’esclusione dalla lista Champions. Clamoroso dietrofront di Emre Can che dimostra gratitudine verso il suo club. Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport: “Sarò sempre grato alla Juventus e al modo in cui mi hanno supportato e sostenuto da quando faccio parte del club, in particolare durante il periodo ...

Emre Can Juventus - clamoroso sfogo : “Poca sincerità - sarei andato via” : Emre CAN Juventus- Terremoto in casa Juventus con Emre Can assoluto protagonista. Come evidenziato in mattinata, l’esclusione del centrocampista tedesco dalla lista Champions rischia di alterare totalmente l’armonia del diretto interessato nei confronti di Sarri e dell’ambiente bianconero. Un’esclusione dal retrogusto amaro, forse velenoso. Emre Can, come rivelato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, […] ...

Juventus - clamoroso Emre Can : “Sarri non è stato sincero - sarei andato via” : Emre Can tuona a muso duro contro Maurizio Sarri e contro la Juventus. Il centrocampista bianconero, come riportato da “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per commentare la sua esclusione dalla lista Champions con parole piuttosto amare ed elettriche. Indice puntato contro Sarri e contro la scelta del tecnico toscano, reo di aver mentito al centrocampista in […] L'articolo Juventus, clamoroso Emre Can: “Sarri non ...

Calciomercato Juventus – Clamoroso dalla Germania : ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng! : Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e ...

Chiesa Juventus - clamoroso colpo di scena : spunta l’indiscrezione! : Chiesa Juventus- Come riportato sul profilo twitter di Maurizio Pistocchi, la Fiorentina, dopo l’affare Ribery e il potenziale affondo per Berardi, potrebbe decidere di privarsi di Chiesa last minute. Juventus alla finestra con Paratici pronto a valutare il da farsi. Come specificato e spiegato dal noto giornalista, Ribery, esterno offensivo dal piede destro adattato a […] More

Icardi Juventus - clamoroso : l’attaccante rivela il suo futuro : Icardi Juventus- Un affare che potrebbe decollare nel giro di pochi giorni, ma che ancora resta avvolto nel mistero e nella totale incertezza. Mauro Icardi, dal canto suo, ha già espressamente accantonata l’ipotesi Napoli, aprendo, di fatto, solamente ad un futuro in maglia bianconera. La Juventus osserva e valuterà il da farsi. L’affondo per Icardi […] More

Juventus - clamoroso Cristiano Ronaldo : “L’anno prossimo potrei ritirarmi” : Ronaldo Juventus- Secondo quanto riportato da Cristiano Ronaldo in una lunga intervista rilasciata a “TVI“, l’attaccante portoghese starebbe valutando attentamente la possibilità di dire basta con il calcio giocato già a partire dalla prossima stagione. Ipotesi piuttosto complicata conoscendo il 5 volte Pallone d’Oro, ma lo stesso Ronaldo non ha escluso questa possibilità: “potrei chiudere la […] L'articolo ...

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta shock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Neymar Juventus - clamoroso dalla Spagna : affondo bianconero - offerta schock : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo Neymar. Come evidenzia il quotidiano spagnolo, Paratici sarebbe pronto ad offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il club francese a dire sì. affondo che potrebbe concretizzarsi realmente e il giocatore aprirebbe […] More

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Dybala Juventus : il LIKE al post contro Allegri e CR7 ha quasi del clamoroso : Dybala Juventus – Che gli indizi dati dai social network siano ormai importantissimi è cosa chiara a molti, ma questa volta Payulo Dybala ha veramente fatto capire a tutti quale sia la sua intenzione. Il calciatore argentino, che già lo scorso anno ha vissuto una stagione tutt’altro che entusiasmante, adesso rincara la dose e potrebbe […] More

Mercato Juventus – Clamoroso Icardi : Wanda svela la sua meta preferita : Mercato Juventus – Arrivano novità inattese sul caso Icardi. A rivelarle è direttamente la compagna e procuratrice del calciatore, che sui social non perde tempo. In lotta ci sono Juventus, Napoli e Roma, ma a poche settimane dalla chiusura del Mercato estivo, non è ancora chiaro quale sarà il destino dell’attaccante. L’Inter ha deciso di privarsi […] More

Mercato Juventus : clamoroso Marotta - bastoni tra le ruote ancora una volta : Mercato Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto sta avvenendo nelle ultime ore. Dopo aver approfittato della titubanza di Dybala per chiudere l’affare Lukaku, ora Marotta cerca di strappare alla Juventus un altro elemento importante. Se da una parte è in ballo la possibilità di uno scambio tra Dybala ed Icardi, dall’altra il nuovo dirigente nerazzurro […] More

Mercato Juventus - clamoroso Moggi : “Icardi può arrivare a zero. Dybala…” : Mercato Juventus – Il caso Icardi in casa Inter tiene in gioco anche la Juve, che allo stesso tempo deve vedersela col fardello Dybala. Proprio dei due calciatori ha parlato Moggi. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW di tanti argomenti vicini al club bianconero, sganciando una possibile bomba per quanto riguarda […] More