Io e il mare | tempesta di emozioni a Ragusa Ibla

Brindisi - tre giovani rischiano di annegare nel mare in tempesta : un uomo li salva : Si è sfiorata la tragedia ieri mattina, 11 luglio, presso la spiaggia di Camerini, che si trova a Torre Santa Sabina, una marina Brindisi na che ricade nel comune di Carovigno. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, pare che tre giovani abbiano rischiato seriamente di annegare nel mare in tempesta . Ieri infatti, su tutta la costa Brindisi na, spirava un fortissimo vento di maestrale, il quale ha fatto ingrossare il mare in maniera davvero ...

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. Tempesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...