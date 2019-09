Il parlamento inglese cerca di impedire l’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo

Brexit - Johnson chiude il parlamento ingleseMonta la protesta - raccolte 500mila firme : Lo stop fino al 14 ottobre, due settimane prima dell'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Insorge l'opposizione: "Vogliono impedire di fermare una Brexit senza accordo"

Brexit - la Regina autorizza lo stop richiesto da Johnson : il parlamento inglese si ferma 5 settimane. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Brexit - la Regina acconsente alla richiesta di Johnson di fermare il parlamento inglese. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Boris Johnson vuole sospendere il parlamento inglese per impedire un voto sulla Brexit : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

Boris Johnson vuole sospendere il parlamento inglese : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di