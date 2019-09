Cadono massi | chiusa la strada Amalfitana

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Giovanni Vasso La frana nell'area di Vico Equense, in località Tordigliano. Intervento delle squadre di manutenzione dell'Anas e delle forze dell'ordinesullaal traffico laprovinciale della costiera. La frana, questa volta, ha interessato il tratto che insiste nell'area del comune di Vico Equense. Alcune pietre, staccatesi dai costoni di roccia che incorniciano la sp 163, sono finiti sull’asfalto rendendo necessario l’intervento delle squadre di manutenzione dell’Anas. Per meglio gestire l’intervento è stata disposta la sospensione temporanea dell’apertura al traffico all’altezza del chilometro 9,700 che si trova in località Tordigliano di Vico Equense. La frana è avvenuta durante la notte causando non pochi problemi alla circolazionele. Il fenomeno delle frane è, da anni, uno dei problemi ricorrenti con cui debbono ...

