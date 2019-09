Bologna | con l’auto nel fossato dopo essere stata a cercare lavoro Muore bimba di 4 anni

Brescia - dal 15 settembre si torna al Rigamonti : via libera per la gara contro il Bologna : Il 15 settembre il Brescia Calcio potrà giocare la sua prima partita in casa nel nuovo “Mario Rigamonti” rimesso a nuovo per la serie A. “Lunedì la commissione si riunirà per analizzare i lavori allo stadio e sarà data l’agibilità”, ha detto il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, al termine di un vertice con il questore, la comandante dei vigili fuoco e il presidente del Brescia Calcio Massimo Cellino. Il ...

Bologna-SPAL probabili formazioni : Palacio e Orsolini dal 1' - Petagna con Floccari : BOLOGNA SPAL probabili formazioni- Tutto pronto per la 2^ giornata di campionato. 2° turno al via con la sfida tra Bologna e SPAL. Padroni di casa con Mihajlovic in panchina. Il “guerriero” serbo guiderà i rossoblù in prima persona dopo aver terminato la prima fase di cure. Padroni di casa in campo con il 4-2-3-1. […] L'articolo Bologna-SPAL probabili formazioni: Palacio e Orsolini dal 1′, Petagna con Floccari proviene da ...

Bologna-Spal - Semplici in conferenza : “Voglio vedere una squadra spensierata. Su Petagna…” : Bologna-Spal è l’anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A. conferenza stampa della vigilia per il tecnico dei ferraresi Leonardo Semplici, queste le sue parole. “Contro il Bologna voglio vedere una Spal spensierata, compatta e di personalità. I miei ragazzi non possono arrivare a questa partita al 100 per 100 delle loro possibilità ma devono rendere al 110 per 100 per poter uscire da Bologna con un risultato ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale : dirigerà l’allenamento del Bologna questo pomeriggio : Prosegue il tentativo di Sinisa Mihajlovic di condurre una vita quanto più normale possibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggio dirigerà l’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita ...

Bologna-Spal - De Leo in conferenza : il ritorno di Mihajlovic e l’arrivo di Medel : Dopo il pari alla prima giornata in casa dell’Hellas Verona, il Bologna ospita domani sera la Spal nell’anticipo della seconda giornata. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo: “Il mister è tornato molto presente e molto combattivo. È il nostro condottiero, ci siamo ritrovati anche nella nostra struttura di lavoro. Era molto concentrato sugli ...

Bologna - donna ritrovata in strada all’alba : ustionata e priva di sensi - è in condizioni critiche : È stata trovata all’alba priva di sensi e con ustioni sul 90% corpo nella prima periferia di Bologna. Non si sa ancora niente della donna soccorsa questa mattina in via Marchioni, in zona Barca. Sconosciute l’identità così come la dinamica dei fatti: secondo le prime informazioni, si tratta di una donna adulta ma non anziana, dalla pelle chiara, che indossava abiti andati bruciati, senza scarpe. La donna, soccorsa da 118 e Polizia, è ...

Bologna - volante polizia tamponata da un tir finisce schiacciata contro il guard rail sull’A14 : Un’auto della polizia stradale è stata completamente distrutta tra un tir, dopo essere stata schiacciata contro un guard rail nel tratto della A14 in provincia di Bologna. Per i due poliziotti che erano a bordo fortunatamente nessuna conseguenza.Continua a leggere

Bologna - le prime parole di Medel : “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…” : “Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A. Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una ...

Mihajlovic e la sua lotta contro la leucemia : “Potrà andare in panchina altre volte con il Bologna” : Sinisa Mihajlovic “serve come testimonial per dare un messaggio a tutti i pazienti: ‘Sappi che che se fai un ciclo pesante di chemioterapia, dopo 40 giorni puoi ricominciare a fare quello che facevi prima, puoi iniziare il percorso pianificando il futuro professionale a breve termine, sapendo che la malattia non ti ha messo in ginocchio, sei in grado di risollevarti e ricominciare il tuo cammino'”. Lo spiega il professor ...

Bologna - docente pestato da straniero con precedenti : Federico Garau Il 52enne si era già reso protagonista di brutali ed immotivate aggressioni commesse nei confronti di passanti a Udine e Pordenone, e per le quali aveva ricevuto una semplice denuncia a piede libero Brutale episodio di aggressione a Bologna ai danni di un docente universitario italiano, verificatosi in pieno centro. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di sabato e, secondo quanto riferito dai testimoni, si sarebbe ...

FOTO Sinisa Mihajlovic - le immagini dell’allenatore del Bologna contro il Verona. Il ritorno dopo le cure : Arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, è forse la notizia più bella della domenica: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna era presente sulla panchina della squadra felsinea questa sera, in occasione dell’esordio in campionato in casa dell’Hellas Verona. dopo essere stato costretto a dare a distanza indicazioni ai suoi in occasione dell’esordio stagionale in Coppa Italia, comunque vittorioso, oggi il tecnico serbo ha voluto ...

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...