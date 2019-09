Blutec | eurodeputato FI scrive a Mattarella | ‘salvare lavoratori Termini Imerese’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Palermo, 4 set. (AdnKronos) – Con una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio, l’di Forza Italia Giuseppe Milazzo lancia un appello per idell’ex stabilimento Fiat diImerese. “Presidente –Milazzo – stiamo parlando diper i quali non esistono più certezze. Ogni giorno che passa si affievolisce la speranza di poter tornare, in un prossimo futuro, ad indossare la tuta da metalmeccanico e rendersi così utili al benessere del nostro Paese. Sulla loro vicenda i riflettori della carta stampata e dei media online sono ormai quasi spenti”. “Nei suoi anni più fulgidi ‘ prosegue – lo stabilimento contava su una forza lavoro di oltre 1500 addetti. Una manna dal cielo per un territorio dove creare lavoro è impresa ardua quando non impossibile. Poi vennero ...

fabrizioMchef : Blutec, l'eurodeputato Milazzo (FI) scrive a Mattarella: 'Non lasciamoli soli' - L'Opinione della Sicilia - ugozagarella : Blutec, l'eurodeputato Milazzo (FI) scrive a Mattarella: 'Non lasciamoli soli' - L'Opinione della Sicilia -