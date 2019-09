Piacenza | amici scomparsi | tracce organiche di Elisa nell' auto di Massimo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Col passare dei giorni crescono i timori sulla sorte diPomarelli, 28 anni, scomparsa domenica 25 agosto insieme ad un suo amico, il tornitore 45enneSebastiano. Ed è proprio sulla figura di quest’ultimo – probabilmente innamorato della giovane, senza esserne corrisposto – che si concentra l’attenzione degli inquirenti. Nei suoi confronti la procura diha aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio ed occultamento di cadavere: l’ipotesi che va prendendo sempre più piede è che, di fronte all’ennesimo no della ragazza, l’operaio possa aver perso la testa e compiuto il delitto, per poi nascondere in qualche modo il corpo della vittima e quindi eclissarsi in un rifugio tra i boschi, da lui conosciuti molto bene. Non è un caso che dopo una breve apparizione conall’ora di pranzo, presso il ristorante Il Lupo,sia stato visto parecchie volte in giro per ...

