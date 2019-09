La demo di Code Vein è disponibile su PS4 e Xbox One | come provare l’erede di Dark Souls

Code Vein - disponibile la demo per PlayStation 4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato una versione di prova di Code Vein, disponibile già da oggi.In questa demo avrete la possibilità di creare il proprio personaggio, esplorare l'inizio del gioco e tuffarvi nella prima parte delle "Profondità", un difficile dungeon che metterà alla prova ogni giocatore.Questa è l'ultima occasione per provare il gioco prima del suo arrivo su console e PC. Per l'occasione inoltre è stato ...