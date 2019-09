Juventus | Gullit avvisa de Ligt | “in bianconero c’è molta più pressione”

Inizio complicato per De Ligt - Gullit lo avverte : “accetta le critiche! Alla Juventus più pressioni che all’Ajax” : Esordio complicato per Matthijs De Ligt Alla Juventus, il centrale olandese criticato dai tifosi per la brutta prestazione all’esordio. Ruud Gullit lo sprona ad accettare critiche e pressioni della sua nuova avventura L’esordio in Serie A di Matthijs De Ligt non è stato dei migliori. Nella gara inaugurale, il centrale olandese è stato tenuto in panchina, nella seconda giornata, quella della sfida delicata contro il Napoli. De ...