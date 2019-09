Il Napoli soffre | Ancelotti potrebbe tornare al 4-4-2

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 3 settembre 2019) Il Corriere del Mezzogiorno sottolinea le difficoltà incontrate dalnelle prime due uscite di campionato. Secondo il quotidiano Carlopensare dial 4-4-2 tenendo delle prestazioni non brillanti di Fabian Ruiz come trequartista. Mercato chiuso “La chiusura del mercato estivo rappresenta anche l’epilogo definitivo della telenovela James Rodriguez, a lungo inseguito dalma per il quale non è mai stata raggiunta l’intesa con il Real Madrid: il giocatore è stato a lungo ai margini del progetto di Zidane ma De Laurentiis si era detto disposto ad accoglierlo solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ferma, invece, la posizione del club spagnolo, che voleva cederlo ma solo a titolo definitivo.” Sistema di gioco “Il colombiano era una richiesta di Carlo, che cercava giocatori in grado di dare ...

CalcioNews24 : Juve Napoli: Ancelotti soffre al centro i movimenti di Khedira - maradonahiguain : @SementeLuigi @Torrenapoli1 Magari avessimo hamsik x da quando se è andato il Napoli soffre terribilmente, il calci… - NapoliAddict : Icardi, il legale: 'Soffre questa situazione, subisce una discriminazione' | Per sempre Napoli -