Gaetano Scirea | il campione leale che se n' è andato via troppo presto

Gaetano Scirea - a 30 anni dalla morte rimane l’esempio di “Gai” : il campione buono che non riusciva a far fallo “apposta” : La testa alta palla al piede, il petto in fuori, superbo, in campo. La testa bassa fuori, il viso timido, pulito, da bravo ragazzo prima, da brav’uomo poi. Gaetano Scirea era questo: un fuoriclasse, impossibile da spiegare oggi, a 30 anni dalla morte, ai ragazzini appassionati di calcio, ma anche un esempio che ci si deve sforzare di far conoscere alle giovani generazioni. E sarebbe difficile, oggi, raccontare un difensore che per sua stessa ...

Un giocatore, lo sanno tutti, si vede dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. L'altruismo, secondo Antonio Cabrini, ha un nome e un cognome: Gaetano Scirea. «Un punto di riferimento per tutta la squadra» ha detto in un'intervista a Vanity Fair. È solo uno dei tanti omaggi e ricordi arrivati negli anni ...

Accadde oggi - 3 settembre 1989 : muore Gaetano Scirea - uomo elegante e libero formidabile : Sono passati 30 anni dalla tragica scomparsa in un incidente d’auto di Gaetano Scirea, libero, campione del Mondo con la nazionale e d’Europa con la Juventus. Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo, ormai scomparso. Nato il 25 maggio del 1953, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. La pagina più importante della sua carriera fu quella con la maglia della Juventus. In maglia bianconera rimase 14 ...