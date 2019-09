Facebook sta valutando di rimuovere il conteggio dei “mi piace” dai post degli utenti

Anche Facebook sta pensando di nascondere il conteggio pubblico dei Like : La ricercatrice di app Jane Manchun Wong ha trovato nel codice dell'app Android di Facebook degli indizi che evidenziano come la società stia pensando di nascondere a tutti la quantità esatta di Mi piace su un post, tranne che sull'originale. Facebook ha confermato a TechCrunch che sta effettivamente prendendo in considerazione un test che nasconderebbe il conteggio dei Like, che tuttavia non è ancora iniziato. L'articolo Anche Facebook sta ...

Su Facebook si definisce "antisemita" - bufera sul consigliere leghista : Il goriziano Altinier ha scritto la parola sotto la voce "orientamenti religiosi". Ora si scusa: "L'ho fatto dieci anni fa, quando ero adolescente, per scherzo"

Facebook sta utilizzando Minecraft per addestrare un'IA : Facebook da tempo sta compiendo delle ricerche nella programmazione di intelligenze artificiali sempre più complesse e avanzate. E a quanto pare, uno dei terreni di prova scelti dal colosso fondato da Zuckerberg per testare le proprie IA è Minecraft.Stando a quanto riportato dalla compagnia, la semplicità e la natura sandbox del popolarissimo titolo Microsoft sono perfetti per addestrare un'IA flessibile e "generalista", in grado di risultare ...

Facebook sta per diventare a pagamento? : Facebook ha rimosso dalla propria homepage la scritta «Facebook è gratis e lo sarà sempre»: un claim presente sul social network fin dalla sua creazione e punto nevralgico intorno al quale Mark Zuckerberg ha creato un vero e proprio colosso di Internet del valore di centinaia di miliardi di dollari. Basta andare sul social (senza fare il login) per leggere la nuova descrizione del social: «È veloce e semplice» ...

La decisione dell’Antitrust tedesco di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook è stata sospesa : Un tribunale di Duesseldorf, in Germania, ha sospeso temporaneamente la decisione dell’Antitrust del paese (Bundeskartellamt) di limitare la raccolta dei dati da parte di Facebook. Lo scorso febbraio, infatti, l’Antitrust tedesco aveva deciso che Facebook non avrebbe potuto più combinare

Facebook - la Ue mette sotto inchiesta la criptomoneta Libra : La Commissione europea vuole capire se il progetto possa ledere le regole sulla libera concorrenza. Una indagine antitrust è stata già aperta negli Stati Uniti

G7 - Bolsonaro offende Brigitte Macron su Facebook : le tensioni diplomatiche tra Francia e Brasile si spostano sui social : Nel bel mezzo dell’aggravarsi della crisi diplomatica sugli incendi in Amazzonia al G7 continuano gli attacchi del presidente brasiliano Jair Bolsonaro al francese Emmanuel Macron. Dopo le accuse da parte di Bolsonaro ai paesi occidentali, Francia in testa, di immischiarsi troppo in “affari interni” del Brasile, quali secondo lui sono i roghi che stanno devastando il polmone verde del pianeta, la polemica si è spostata dai ...

Aria di cambiamenti per WhatsApp a fine estate : da Memoji alla migliore integrazione con Facebook : Si sente odore di importanti cambiamenti per WhatsApp in questo periodo. La nota app di messaggistica, infatti, si appresta ad accogliere aggiornamenti particolarmente pesanti in grado di cambiare il modo in cui siamo abituati ad utilizzare la piattaforma. Almeno stando a quanto raccolto fino a questo momento. Dopo aver analizzato più da vicino la questione sulle contromisure più severe per evitare l'utilizzo del servizio ai minori di 16 anni, ...

Giorgia Meloni - insulti sessisti su Facebook dall’ex brigatista Etro : “Ora basta - lo querelo”. Attacchi anche a Boschi - Renzi e Di Maio : “Ora basta. Lo querelo”. Giorgia Meloni si scaglia contro Raimondo Etro, 62 anni, condannato nel 1996 a 24 anni e 6 mesi per concorso nel sequestro e nell’omicidio di Aldo Moro e nell’eccidio della scorta. Alla base dell’azione legale annunciata dalla leader di Fratelli d’Italia, gli insulti social che l’ex brigatista le ha rivolto negli ultimi giorni. In uno degli ultimi post, quello che ha fatto ...

I brani e i video musicali di TIDAL arrivano nelle Storie di Instagram e Facebook : Il servizio di streaming musicale TIDAL consente ora a tutti i suoi utenti di condividere i brani e i video musicali nelle Storie di Instagram e Facebook L'articolo I brani e i video musicali di TIDAL arrivano nelle Storie di Instagram e Facebook proviene da TuttoAndroid.

Facebook premia gli hacker che scovano bug su Instagram : (Foto: pexels.com /Francisco Fernández ) Facebook ha annunciato un nuovo programma di bug bounty dedicato a trovare le vulnerabilità che consentono ad app di terze parti di accedere o archiviare in modo errato i dati degli utenti di Instagram. Il programma Data abuse bounty di Facebook è attivo da aprile 2018 e ora è stato esteso anche a Instagram con l’obiettivo di ridurre gli abusi dei dati da parte degli sviluppatori di app. TechCrunch ...

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Di Maio su Facebook : "I giovani riders e l'Ilva sono ostaggio della Lega" : “Vorrei dire alla Lega: avete deciso di staccare la spina al Governo a ferragosto, nessuno vi ha capito, ma ormai lo avete fatto. Adesso però non prendetevela con i giovani riders, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell’Inps. Non tenete in ostaggio queste persone!”. Così Luigi Di Maio in un post in cui sottolinea :“Sebbene il Governo ...

Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram : Facebook apre a tutti Spark AR : Instagram apre Spark AR, perciò tutti possono creare i propri filtri per il viso in realtà aumentata da utilizzare per le storie del social, la conferma arriva da Facebook stessa. L'articolo Ora potete creare i vostri filtri AR per le storie di Instagram: Facebook apre a tutti Spark AR proviene da TuttoAndroid.