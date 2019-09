Comune di Ragusa | in servizio tre operatori socio assistenziali

Ragusa Catania : la voce fuori dal coro di Italia in Comune : Ragusa-Catania: la voce fuori dal coro di Italia in Comune. "Quando fu pensata, oltre 20 anni fa, l’aeroporto di Comiso non esisteva"

Ragusa - assessore Giuffrida su disagi idrici : nessuna colpa del Comune : Ragusa, assessore Giuffrida su disagi idrici: nessuna colpa del Comune. Il sindaco Cassì risponde che il Comune non ha responsabilità

Ragusa - il circolo del tennis ricevuto al Comune : Una delegazione del circolo del tennis Ragusa ha incontrato il sindaco Cassì a Palazzo dell’Aquila. Al primo cittadino è stata donata una maglietta

Assegnata la Spiga verde al Comune di Ragusa : La FEE premia anche per il 2019 il Comune di Ragusa assegnando la bandiera “Spighe Verdi”. E' l'unico Comune in Sicilia ad avere ottenuto la bandiera

Caso Ragusa : Antonio Logli è stato licenziato dal Comune : Per effetto della sentenza di Cassazione che lo condanna a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, Antonio Logli è stato licenziato dal Comune. L'ex elettricista lavorava come amministrativo nel corpo dei vigili urbani, archiviando multe. Per far fronte al debito con gli avvocati, Logli ha anche ipotecato alcuni beni.Continua a leggere

Roberta Ragusa - Antonio Logli è stato licenziato dal Comune : Per effetto della sentenza di Cassazione che lo condanna a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, Antonio Logli è stato licenziato dal Comune. L'ex elettricista lavorava come amministrativo nel corpo dei vigili urbani, archiviando multe. Per far fronte al debito con gli avvocati, Logli ha anche ipotecato alcuni beni.Continua a leggere

Roberta Ragusa - Logli è stato licenziato dal Comune : Per effetto della sentenza di Cassazione che lo condanna a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Roberta Ragusa, Antonio Logli è stato licenziato dal Comune. L'ex elettricista lavorava come amministrativo nel corpo dei vigili urbani, archiviando multe. Per far fronte al debito con gli avvocati, Logli ha anche ipotecato alcuni beni.Continua a leggere

Il Comune di Ragusa ricordi solennemente Andrea Camilleri : Il direttivo di "Partecipiamo" chiede al Comune di Ragusa di ricordare in maniera solenne Camilleri. Impegno dell'assessore Iacono

Omicidio Roberta Ragusa - Antonio Logli condannato verrà licenziato dal Comune : Il sindaco di San Giuliano Terme (Pisa), Sergio Di Maio, ha annunciato l'avvio dell'iter di licenziamento del marito di Roberta Ragusa, Antonio Logli, condannato in Cassazione per l'Omicidio e la distruzione del cadavere della moglie. Logli è dipendente del Comune: “Lo licenzieremo non appena avremo in mano tutte le carte necessarie”.Continua a leggere

Roberta Ragusa - Logli in carcere si dispera e continua a ripetere : «Sono innocente». Il Comune lo licenzia : Antonio Logli in carcere si pronuncia innocente. «Tutto sommato è tranquillo anche se continua a ripetere di essere innocente» Antonio Logli dopo la sua prima notte trascorsa in...