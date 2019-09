Commisso | “L’esonero di Montella? Una fake news”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 3 settembre 2019) Ieri si era diffusa la notizia chevolesse esoneraree che avesse già avviato dei contatti con Gattuso, rimasto senza panchina e quindi disponibile per sostituire il tecnico viola. Era stato detto cheera profondamente deluso dai risultati negativi delle prime due giornate di campionato e che, a difendere, fosse rimasto il solo ds, Pradè. Oggi, il presidente della Fiorentina, ha fugato ogni nube sul futuro del suo allenatore. “Ci sono state tantenews, come quella dell’esonero di. Lui resta con noi, questa è la verità. Speriamo solo che le cose ora vadano meglio. Come avevo detto mi serviva tempo, ma qualcosa abbiamo già fatto”. Il numero uno del club toscano conferma dunque la sua fiducia nel tecnico. La dichiarazione diè riportata da Tuttomercatoweb. L'articolo: “L’esonero di? ...

