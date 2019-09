7 serie tv adattate dal grande al piccolo schermo | da Bates Motel a Parenthood

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 3 settembre 2019) La serialità si presta alla resa di svariati tipi di contenuti, e in particolare all'adattamento di opere letterarie o cinematografiche. Letvdai film hanno il vantaggio di poter espandere la narrazione, così da esplorare gli avvenimenti precedenti o successivi a quelli esposti nella pellicola, oppure rielaborarla perché rifletta un punto di vista alternativo sulla storia. Vediamo sette esempi in cui la trasposizione televisiva si è rivelata particolarmente efficace in questo senso.Più che un adattamento,è un prequel di Psycho, successo cinematografico di Hitchcock del 1960 con Janet Leigh, Anthony Perkins, John Gavin e Vera Miles. Lasi svolge infatti in un periodo antecedente agli eventi del film e osserva le vite di Normane della madre Norma – gli ottimi Freddie Highmore e Vera Farmiga – in un contesto moderno che solo ...