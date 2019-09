Tensione al confine italo-francese | migrante forza i posti di blocco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Fabrizio Tenerelli Un tunisino richiedente asilo ha sfondato duedi: uno sull'autostradae uno su quella italiana, quindi ha proseguito la propria corsa verso il centro di Ventimiglia, conficcandosi nella recinzione di un cantiere L’inseguimento sembrava tratto da qualche videogame, del tipo “Grand theft auto”. Una Volkswagen Polo cheun posto disull’A8, per dirigersi a forte velocità verso l’Italia, dove ad attenderlo c’è la polizia di frontiera. Ma lui, anziché desistere, preme sul pedale dell’acceleratore e, con estrema freddezza, sfonda la sbarra del casello, per proseguire a folle velocità verso il centro di Ventimiglia, in provincia di Imperia. A fermare la sua folle corsa è l’inaspettata recinzione di un cantiere, dove si schianta con l’auto, per poi proseguire, a piedi, sui binari della ferrovia a ridosso del fiume Roya. ...

