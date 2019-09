Tenere fuori i sovranisti

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2019) Lo scossone dell’Alternative für Deutschland (AfD) nell’est della Germania è arrivato, come previsto, ma non è riuscito a scardinare il sistema che governa il paese da decenni, guidato dalla destra e dalla sinistra, con l’aggiunta inevitabile di una nuova stampella, perché si sa che i partiti tradiz

davidefaraone : Ci vuole veramente tanto a tenere la disabilità fuori dallo scontro politico? È veramente così difficile? - herethebe : @Una_Gioia_Mai purtroppo capisco benissimo la situazione e non esistono parole che possano cambiare le cose posso p… - Danielee1899 : RT @BOSSIMILANIST: Per me è stato un mercato ottimo, con 3 entrate che mi fanno ben sperare (Theo, Bennacer e Leão) ma soprattutto per il f… -