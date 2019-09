Sky | Icardi-Inter | rinnovo per un anno a 7 milioni a stagione dal 2020-21

Sky – Icardi nella sede del Psg per la firma : È la vittoria di Marotta, Mauro Icardi ha sostenuto le visite mediche a Parigi ed è appena arrivato nella sede del Psg per la firma del contratto L’ex capitano dell’Inter firmerà per un prestito con diritto di riscatto, un’operazione complessiva di 70 milioni L'articolo Sky – Icardi nella sede del Psg per la firma sembra essere il primo su ilNapolista.

Sky – Icardi potrebbe partire per Parigi dopo pranzo : Icardi potrebbe partire dopo pranzo, questa l’ultima novità di Gianluca Di Marzio sulla telenovela dell’estate per le sorti dell’attaccante argentino. La situazione tra Mauro e l’Inter era arrivata più che ai ferri corti e serviva una via d’uscita che forse il Psg può rappresentare. Procede a tutta velocità e con ottimismo la trattativa fra Inter e Psg per la partenza di Icardi. L’attaccante argentino, che ...

Conte a Sky : Se resta Icardi che succede? “Quel che è accaduto finora” : La telenovela Icardi si è trasformata in una guerra aperta tra l’argentino e l’Inter dopo il passaggio di Mauro alle vie legali. Intanto la squadra continua a vincere e macinare gol. Anche oggi la formazione di Conte ha portato a casa i 3 punti portandosi a punteggio pieno insieme alla Juve, il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita “Son Contento della rosa che ho, i giocatori miei sono questi. Il ...

Sky : Il Napoli ha chiuso per Llorente. Chiusa la prospettiva Icardi : È fatta per Llorente. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe finalmente deciso e chiuso la trattativa col calciatore con un contratto biennale. Previste nel week end le visite mediche Fatta ora per @llorentefer19 al @sscNapoli: contratto biennale, visite nel week end @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2019 Questo significa che il club di De Laurentiis non intende più ...

Sky – Napoli - speranza Icardi : spunta una nuova deadline. Hysaj ai saluti : Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline dopo rumors e voci a meno di una settimana dalla chiusura ufficiale del calciomercato SKY – Napoli, speranza Icardi: spunta una nuova deadline. Non è ancora chiusa, quindi, la pista che porta all’ attaccante argentino di proprietà dell’ Inter. Il club partenopeo continua a lavorare per cercare di chiudere una trattativa fatta di proposte ed offerte che vanno avanti ...

Sky Sport – Paratici : “Difficile migliorare la nostra rosa - su Icardi…” : Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato a Sky Sport del possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi con l’Inter : “Mi sembra di aver già risposto a questa domanda. Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. migliorare la nostra rosa é difficilissimo, crediamo di aver puntellato la rosa in questo mercato. Davanti ci sono Higuain, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Douglas e non scordiamoci di Cristiano Ronaldo che ...

Sky Sport : L’Inter alza il prezzo per Icardi. Ora chiede 70 milioni : L’Inter alza il prezzo per Mauro Icardi. Lo riporta Sky Sport. I nerazzurri adesso chiedono 70 milioni di euro per cedere l’argentino. Il Napoli ne ha offerti 65 compresi i bonus. Domani dovrebbe scadere l’ultimatum di De Laurentiis all’attaccante. Intanto Maurito continua a far sapere che ha intenzione di provare a convincere il club e Conte a lasciarlo in squadra. Una storia che sembra non avere più fine, a una ...

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Sky – Il Napoli non aspetta più Icardi - si va verso la permanenza all’Inter : Continuano i no da parte di Icardi per il Napoli che non ha però più tempo di aspettare l’attaccante argentino. Secondo Gianluca Di Marzio si conferma la volontà di Mauro di restare a Milano e attendere che si apra la finestra di mercato di gennaio. Una decisione incomprensibile quella dell’attaccante che deciderebbe così di restare praticamente fermo per altri 4 mesi. De Laurentiis intanto ha deciso di non attendere oltre le ...

Sky : La Roma corre su Icardi. Il cartellino di Dzeko (20 milioni) più altri 40 milioni in più annualità : La Roma all’assalto di Mauro Icardi. Lo ha riferito Sportmediaset ed ora anche il giornalista Sky Angelo Mangiante. Mentre arrivano voci secondo le quali nell’incontro con De Laurentiis per Lozano, Mino Raiola starebbe facendo da intermediario con il Napoli proprio per conto dell’argentino. Mangiante dichiara di avere conferme sull’affondo del club giallorosso per Icardi. “Il primissimo obiettivo della Roma per l’attacco ...

Sky – Scambio Icardi-Dzeko? L’argentino blocca tutto : Ultime notizie sul mercato nello speciale di Sky, focus sulla telenovela di Mauro Icardi. L’attaccante argentino sarebbe conteso da diverse squadre, tra cui la Juve, il Napoli e la Roma. Negli ultimi giorni al pista Roma era apparsa la più vicina, ma da Sky arrivano novità contrarie “La Roma non ha intenzione di cedere Dzeko per meno di 20 milioni ed al momento non c’è intesa con l’Inter a proposito della valutazione del cartellino del ...

Sky – Icardi deve trovarsi una squadra. Il Napoli offre 7 milioni più bonus : L’Inter ha detto no a Icardi. Sky conferma che l’attaccante argentino è fuori dal progetto nerazzurro. Ieri la dirigenza al completo è stata chiara con Mauro invitandolo a trovarsi una nuova squadra “Con la Juve sempre più vicina a Lukaku, si è complicata così la prima scelta del giocatore. Icardi si guarda intorno e non chiude alla Roma, all’interno dell’operazione che vedrebbe Dzeko passare all’Inter. Poi c’è sempre ...

Sky : il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Inter per Icardi : Se Antonio Conte parlando del mercato ha parlato della necessità dell’Inter di snellire l’organico, il Napoli cerca di dare una m ano ai nerazzurri. Secondo la redazione di Sky Sport il club di De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con la società nerazzurra per Mauro Icardi. Non più una suggestione dunque quella di vedere l’argentino in azzurro, ma una possibilità concreta. Le due società avrebbero l’intesa ...

Ultim’ora Sky – Icardi-Napoli più di una suggestione - c’è l’accordo con l’Inter. La situazione : Icardi-Napoli c’è l’accordo con l’Inter, ma non con l’entourage Le ultime notizie di calcio mercato del Napoli su Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la trattativa Icardi-Napoli non è una suggestione ma qualcosa di concreto. Sempre secondo quanto riferisce l’emittente satellitare, ci sarebbe già un accordo tra Napoli ed Inter sulla valutazione del cartellino, tuttavia ...