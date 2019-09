Procuratore di Milano | Il Codice Rosso contro la violenza di genere è problema

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 2 settembre 2019) “Qua nessuno vuole contestare il, dico che sta diventando una livello pratico, ilè come gestirlo, già ora ci sono 30 allarmi al giorno (ossia denunce o segnalazioni in Procura, ndr) e ciò ci impedisce di estrapolare i casi più gravi”. Così ildiFrancesco Greco, parlando coi cronisti dell’ennesimo femminicidio, ossia la morte di Adriana Signorelli, si è espresso sul, la nuova legge a tutela delle vittime didomestica e di.Tra i punti principali della nuova legge, entrata in vigore il 9 agosto, oltre all’aumento delle pene, c’è l’obbligo per la polizia giudiziaria di comunicare al magistrato (il pm di turno) le notizie di reato di maltrattamenti,sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate avvenute in famiglia o ...

