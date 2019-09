Lucha y Siesta Nudm | il 5 assemblea per mobilitazione | no a sgombero

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Roma – Le attiviste della Casa delle Donne ‘’ a Roma, assieme a Non Una Di Meno, lanciano per giovedi’ 5 settembre un’pubblica in cui si discuteranno le prossime mobilitazioni, tra cui quella contro lodello stabile di via Lucio Sestio 10, al Tuscolano. È dello scorso 29 agosto, infatti, la notizia di un imminente intervento per la liberazione coatta dell’edificio di proprieta’ dell’Atac, comunicata con una lettera che annuncia alle femministe “l’interruzione delle utenze per il 15 settembre e l’imminentedello stabile”, una casa-rifugio dove attualmente “vivono 15 donne e 7 bambini”. “La giudice fallimentare di Atac e il Comune di Roma hanno accelerato i tempi indicando la data del 15 settembre, senza prevedere alcuna soluzione alternativa per il progetto ...

