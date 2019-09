L’appello di Conte | «Governo forte e stabile»   Di Maio | il problema vicepremier non

Pedofilia - respinto L’appello del cardinale Pell : “Sconterà la pena di 6 anni in carcere”. Santa Sede : “Può ricorrere all’Alta Corte” : George Pell resta in carcere. È stato respinto il ricorso in apPello del cardinale australiano contro la sentenza di condanna unanime per abusi sessuali su minori, emessa lo scorso dicembre dal tribunale dello stato australiano di Victoria. L’ex ministro delle finanze dello Stato Vaticano “continuerà a scontare la sua pena di 6 anni in prigione“, come ha dichiarato il giudice capo della Corte suprema, Anne Ferguson. ...