Greta parla della sindrome  di Asperger | «Essere diversa  è il mio superpotere»

La rete non perdona a Greta la bottiglia di plastica : "In Italia diciamo 'parla - parla'" : “Ehi, Greta. La tua acqua è imbottigliata nella plastica! Da noi in Italia si dice ‘parla, parla’”, queste le parole di uno dei follower di Greta Thumberg a cui non è sfuggito un dettaglio davvero poco “ambientalista” di una recente foto. Così la 16enne attivista svedese finisce nel mirino degli internauti.A scatenare la polemica, infatti, uno scatto risalente a qualche giorno fa, ...

Matteo Salvini scatena il Vietnam in parlamento : l'arma seGreta Borghi-Bagnai - può far saltare la maggioranza : E Vietnam sia. Pd e M5s sfidano Matteo Salvini formando il governicchio giallorosso con Giuseppe Conte premier bis e Matteo Salvini già si sfrega le mani: tra Camera e Senato i leghisti faranno letteralmente "impazzire la maggioranza". Il Fatto quotidiano riporta un dettaglio che molti commentatori

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il seGretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...

Fondi russi Lega - Renzi rinuncia a parlare in Senato : “Troppe polemiche da zingarettiani”. Il seGretario del Pd : “Discussione insensata” : L’annuncio, le polemiche interne, la rinuncia. La decisione di Matteo Renzi di parlare in aula dopo l’intervento del premier Conte sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega ha creato scompiglio nel Partito democratico, con il livello dei veleni che non si è abbassato neanche dopo il passo indietro dell’ex premier, che in mattinata ha comunicato che non prenderà più la parola a Palazzo Madama. Un’inversione, ...

Cambiamenti climatici - Greta Thunberg in Parlamento a Parigi : “Ascoltate la scienza” : “Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi ...