Conte si dichiara super partes | ma è noto un video dove esulta con il M5S nel 2018

Tottenham-Inter - da Conte a De Vrij : le dichiarazioni dei protagonisti : “La prima gara per me e’ una partita particolare perche’ sono cresciuto a Lecce e nel Lecce”. Sono le dichiarazione dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo l’ultima partita dell’International Champions Cup e il successo ai rigori contro il Tottenham, il tecnico nerazzurri è già concentrato in vista dell’esordio in campionato contro il Lecce. “Sara’ emozionante, sono ...