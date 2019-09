Chiesto rinvio a giudizio per medico che certificò idoneità di Davide Astori

Morte Astori - Chiesto rinvio a giudizio : 16.14 La procura di Firenze,nell'ambito dell' inchiesta sulla Morte del capitano della Fiorentina,Davide Astori, ha chiesto il rinvio a giudizio per l'accusa di omicidio colposo del medico Giorgio Galanti,ex direttore della medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, che nel luglio del 2017 certificò l'idoneità sportiva del calciatore viola. L'udienza preliminare è fissata il 22 ottobre prossimo.Galanti è indagato anche nell'inchiesta bis per ...

Morte Astori - Chiesto il rinvio a giudizio per un medico indagato : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per il medico Giorgio Galanti nell’inchiesta per la Morte di Davide Astori. Come riporta “La Repubblica”, Galanti è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliera universitaria di Careggi. L’udienza preliminare è […] L'articolo Morte Astori, chiesto il rinvio a ...

Repubblica : Chiesto il rinvio a giudizio di uno dei medici indagati per la morte di Astori : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per il medico Giorgio Galanti nell’inchiesta per la morte di Davide Astori. Lo scrive l’edizione online de La Repubblica spiegando che Galanti è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi Secondo la procura, che ha chiuso le indagini lo ...

Morte Astori – Chiesto il rinvio a giudizio per il medico Giorgio Galanti : è accusato di omicidio colposo : Il medico che ha certificato l’idoneità sportiva di Astori nel 2017 dovrà comparire davanti al gip il prossimo 22 ottobre Il medico Giorgio Galanti è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo dalla Procura di Firenze, che sta indagando sulla Morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo del 2018 a Udine. Il direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi ...

La procura di Cassino ha Chiesto il rinvio a giudizio per tre carabinieri e altre due persone accusate per l’omicidio di una ragazza nel 2001 : La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, per suo figlio, sua moglie e per altri due carabinieri, tutti accusati di essere stati coinvolti nella

Ragusa - Chiesto rinvio a giudizio per comandante e capo missione di Proactiva Open Arms : Marc Reig Creus, comandante della nave Proactiva Open Arms, e il capo missione della stessa Ana Isabel Mier, rischiano fortemente il rinvio a giudizio con pesanti accuse. La procura di Ragusa contesta ai due responsabili della Ong umanitaria con sede a Barcellona (Spagna) di aver commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fatti contestati si riferiscono ad un episodio accaduto nel mese di marzo del 2018, quando ...

Niccolò Ciatti pestato a morte : Chiesto rinvio a giudizio solo per uno dei tre ceceni coinvolti : Per la morte di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato e ucciso nell’agosto 2017 in una discoteca di Lorret de Mar, il pm spagnolo di Blanes ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario per uno solo dei tre ceceni coinvolti. Per gli altri due la procura ha chiesto l’archiviazione provvisoria, istituto di diritto spagnolo che consente di rinnovare l’imputazione qualora emergano elementi nuovi durante il processo. Le ...