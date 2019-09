Calciomercato 2 settembre | last day | Juve | addio a De Sciglio? PSG-Icardi | si sblocca

Calciomercato in Italia aperto fino al 2 settembre : le motivazioni sono difficili da capire : sono giorni caldi per il Calciomercato in Italia e in quasi tutta Europa, siamo a metà agosto e molte trattative stanno diventando veri e propri tormentoni estivi, pensiamo a Dzeko, Icardi, Dybala e molti altri. Il problema è che molti affari andranno in porto gli ultimi giorni o alcuni addirittura negli attimi finali, prima del gong del 2 settembre. C'è una riflessione che viene subito alla mente degli appassionati: dopo che nella passata ...