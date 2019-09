Bitter Sweet | spoiler 4 settembre | Nazli e l' Aslan passano la notte in una casa nel bosco

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 2 settembre 2019) Le vicende di- Ingredienti d'amore continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia. Glidel nuovo episodio di mercoledì 4su Canale 5 rivelano che FeritPinar saranno travolti dal desiderio dopo essersi persi nel. Leman, invece, incontrerà Deniz e Pelin per indagare sulle nozze del figlio.di passione trae Ferit Le anticipazioni di, sul nuovo episodio trasmesso mercoledì 4su Canale 5, annunciano importanti novità. In particolare,e Ferit si avvicineranno sempre di più, grazie alla giornata spensierata trascorsa nel. Poi decideranno di recarsi a raccogliere le castagne per portare al ristorante, se non perdessero la strada di ritorno a causa dell'oscurità. La Pinar e l', certi di essersi persi, non si perderanno d'animo, tanto da mettersi in cerca di un ...

