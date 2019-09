VIDEO F1 | GP Belgio 2019 | la prima memorabile vittoria di Charles Leclerc | sigillo

VIDEO Morte Anthoine Hubert - la dinamica dell’incidente nel GP del Belgio F2 : Ieri è morto Anthoine Hubert durante la gara-1 del GP di Belgio, prova valida per il Mondiale di Formula 2. Un drammatico episodio che ha sconvolto tutto il Circus e che ha gettato nello sconforto tutti i piloti. Rivediamo la dinamica del drammatico incidente. Alesi perde la vettura in salita dal Radillon a causa di una foratura. Hubert supera Alesi andando nella via di fuga, poi è andato a impattere nelle barriera, la sua vettura è tornata in ...

VIDEO Anthoine Hubert - GP Belgio 2019 : terribile incidente - schianto contro le barriere e scontro frontale in pista. Il francese è scomparso : Bruttissimo incidente durante la gara-1 del GP del Belgio 2019 valido per il Mondiale di Formula Due. Anthoine Hubert ha perso il controllo della proprio monoposto in uscita all’Eau Rouge ed è finito contro le barriere esterne, la monoposto è rimbalzata via dalle barriere nella via di fuga proprio mentre sopraggiungeva Juan Manuel Correa che ha dunque avuto uno scontro frontale con la macchina di Hubert: la Arden si è spacca in due mentre ...

F2 – Tragico incidente al Gp del Belgio - gara definitivamente cancellata [VIDEO] : gara cancellata a Spa: uno spaventoso incidente nel Gp di Formula 2 del Gp del Belgio manda tutti in allarme, apprensione per i piloti coinvolti Dopo lo spettacolo delle qualifiche di F1, il Gp del Belgio regala uno spavento incredibile: dopo poco un giro dalla partenza del Gp di Formula 2, la gara è stata interrotta per un Tragico incidente. C’è tanta apprensione per le condizioni dei piloti coinvolti: Marino Sato, Juan Manuel ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Belgio F1 2019 : “Ho buone sensazioni per la gara” : Record della pista di Spa-Francorchamps e terza pole della carriera in Formula 1 per Charles Leclerc, autore di una prestazione strepitosa nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2019. Il monegasco della Ferrari è stato sempre il più rapido in tutte le sessioni di qualifica ed ha rifilato alla fine ben sette decimi all’altra Rossa di Sebastian Vettel e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Di seguito il VIDEO dell’intervista ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il momento della pole position a Spa di un fantastico Charles Leclerc : Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo delle qualifiche valevoli per il Gran Premio del Belgio 2019 ed ha conquistato la terza pole position della sua carriera in Formula 1. Una prestazione fantastica a coronamento di un avvio di weekend magnifico in cui ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più rispetto al compagno di squadra Sebastian Vettel (2° a 0″7) e ai rivali della Mercedes e della Red Bull. Di seguito il VIDEO del momento ...

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : il confronto tra Ferrari e Mercedes nei tre settori di Spa - Leclerc surclassa Hamilton : Il circuito di Spa sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche della Ferrari che sulla pista delle Ardenne può sprigionare tutta la sua velocità. Le Rosse risultano infatti decisamente più veloci delle Mercedes nel primo e terzo settore cioè in quelli in cui bisogna tenere il piede sull’acceleratore mentre le Frecce d’Argento prevalgono nell’intermedio centrale dove ci sono dieci curva. Il confronto tra ...

VIDEO F1 - GP Belgio : le gare epiche di Spa - i momenti più belli della storia : Spa è sempre stata teatro di gare spettacolari e avvincenti, il difficilissimo e sempre affascinante circuito delle Ardenne è la perfetta cornice per delle gare automibilistiche e rappresenta un pezzo di storia della Formula Uno con Gran Premi vibranti, grandi sorpassi, duelli da brivido. Di seguito il VIDEO che propone alcuni dei momenti più belli di sempre andati in scena a Spa. VIDEO I momenti EPICI A SPA IN FORMULA 1: ...

