US Open – Kyrgios si ferma ai sedicesimi | Rublev trionfa in tre set

US Open – Kyrgios ritratta dopo l’attacco shock all’ATP : “non è corrotta - ma…” : Kyrgios cerca di metterci una pezza: l’australiano ritratta dopo le dure affermazioni contro l’ATP dopo l’esordio agli US Open Nick Kyrgios sa come essere sempre al centro dell’attenzione: il tennista australiano riesce sempre, in un modo o nell’altro, a far parlare di sè, ma non solo per i risultati ottenuti in campo. dopo la vittoria al primo turno degli US Open: Kyrgios ha rilasciato delle affermazioni ...

US Open 2019 - Nick Kyrgios sotto investigazione della ATP : l’ha accusata di corruzione : Nick Kyrgios ha animato la giornata odierna agli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che si sta disputando a New York. L’australiano si è scagliato in maniera vibrante dopo la vittoria su Steve Johnson, il 24enne è infatti tornato sulla sonora multa di 113mila dollari che la ATP gli aveva fatto recapitare dopo gli insulti rivolti al giudice di sedia Fergus Murphy in occasione del torneo di Cincinnati andato in scena ormai un ...

US Open – Nick - dici sul serio? Clamorosa affermazione di Kyrgios : “ATP corrotta” : Kyrgios shock: l’affermazione nel post match d’esordio agli US Open fa tremare tutto il sistema tennistico mondiale Nick Kyrgios è noto ormai per le sue clamorose reazioni in campo, per le liti e per le dichiarazioni senza peli sulla lingua. Il tennista australiano, reduce da una salta multa per aver insultato il giudice di sedia e rotto due racchette al torneo ATP di Cincinnati, ha trionfato senza troppe difficoltà nel primo ...

US Open – Khachanov ko all’esordio dopo una lunga battaglia - Kyrgios avanza : Khachanov si arrende all’esordio, Kyrgios supera il primo turno agli US Open Esordio amaro agli US Open per Khachanov: il tennista russo, numero 9 del ranking ATP è stato eliminato al primo turno del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York dal canadese Pospisil dopo una battaglia durata quasi 4 ore. Il match è terminato col punteggio di 4-6, 7-5, 7-5, 4-6, 6-3. Sorride ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : martedì 27 agosto - risultati in tempo reale. Nadal e Kyrgios avanti in tre set - fuori Cecchinato e Stephens : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-GRANOLLERS DALLE ORE 17.00 (27 agosto) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GASQUET DALLE ORE 17.00 (27 agosto) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), si concluderanno i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte bassa) e del tabellone femminile (parte ...