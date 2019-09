Tragedia in Formula 2 | Anthoine Hubert muore in un terrificante incidente Aveva appena

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 1 settembre 2019) Notizia tremenda quella che arriva dal mondo della2: il pilotaè morto ieri, in pista, in un incidete drammatico.ventidue anni, è stato centrato dalla monoposto di Juan Manuel Correa, pilota statunitense di origini ecuadoregne, durante il secondo giro di Gara 1 in Belgio. Nell’è stato coinvolto anche Giuliano Alesi, figlio dell’ex Ferrari Jean, che nel commentare la notizia non riesce a trovare le parole.“Allucinante”, ha detto. Con lo sguardo basso, il volto tirato. Nessuno riesce più a parlare infatti. L’ha avuto una dinamicae sin da subito si è capito come la situazione fosse tragica, grave. Per il giovane non ci sono state speranze. La corsa è stata subito sospesa e poi cancellata, come quella in programma per oggi, in segno di lutto e la regia ha deciso di non mostrare il replay del tremendo impatto tra vetture. ...

Gazzetta_it : VIDEO 22 anni e tanti sogni: ecco chi era Anthoine Hubert - sportface2016 : #BelgianGP | Cambia la programmazione dopo la tragedia di #Hubert, #F3 posticipata - zazoomnews : Tragedia in Formula 2: morto il pilota francese Anthoine Hubert - #Tragedia #Formula #morto #pilota -