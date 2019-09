Tiro a segno | Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 | Reitz-Geis è doppietta tedesca

Fonte : oasport

(Di domenica 1 settembre 2019) Risuona fuorte l’inno tedesco a Rio de. A vincere la gara di pistola automatica maschile da 25m, nel poligono che fu olimpico tre anni, è il veterano tedesco Christianche coprendo 34/40 bersagli a disposizione riesce a prevalere sul connazionale Oliver, il quale si deve accontentare del secondo posto con 32/40; mentre in terza posizione si è sistemato il cinese Yuehong Li (25/35). In quarta, quinta e sesta posizione terminano rispettivamente la loro corsa invece il cubano Leuris Pupo (21/30), l’altro cinese Zhaonan Yao (16/25) e il pakistano Muhammad Khalil Akthar (10/20), comunque soddisfatto per aver ottenuto il pass olimpico utile per i Giochi di Tokyo 2020; assieme al coreano Junghon Kim, che però è addirittura arrivato 7° non disputando neppure la finale. Domani il programma in terra carioca sarà completato dalle gare di Mixed Team. Clicca ...

ceciolo64 : Per la ROMA è un punto guadagnato La LAZIO invece ne ha persi due, è stato un tiro a segno perpetuo da parte della… - esticazzi85 : @LucaBilla @la_stordita Me lo segno... Mi papa pensionato alleva polli e galline per hobby... Appena tiro il collo al gallo lo provo - mikko2690 : Stanno facendo io tiro al segno -