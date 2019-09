Svolta nel giallo di Elisa I pm | È un omicidio

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Redazione L'amico indagato anche per occultamento di cadavere. Trovata una traccia nel bosco I cani molecolari si agitano, abbaiano, forse hanno fiutato qualcosa. È un mucchio di foglie spostate da un luogo all'altro per costruire un giaciglio di fortuna. Potrebbe essere il segno del passaggio di Massimo Sebastiani. È poco, ma nel buio assoluto di questi sei giorni di ricerche, per i soccorritori è una traccia importante. La prima da quando domenica, in provincia di Piacenza, sono scomparsi, in momenti diversi, l'operaio tornitore di 48 anni e la sua amica 28enne della quale, si dice, lui si era invaghito. Ma la direzione imboccata dalle indagini non lascia presagire nulla di buono, perché ieri la Procura di Piacenza ha iscritto il nome di Sebastiani nel registro degli indagati con l'accusa divolontario e occultamento di cadavere. Unadrammatica, che ...

MonicaCirinna : È tempo di responsabilità e Politica, con P maiuscola per dare a Italia governo di svolta, nel segno di giustizia s… - lm261101 : RT @Patriota5S: Chi crede davvero nel #M5S non può accettare di allearsi con chi scrive di volere un governo di “svolta europeista”, il #Mo… - ferillo2 : RT @Patriota5S: Chi crede davvero nel #M5S non può accettare di allearsi con chi scrive di volere un governo di “svolta europeista”, il #Mo… -