Lazio-Roma 1-1 | a Kolarov risponde Luis Alberto

Luis Alberto risponde a Kolarov - finisce 1-1 derby tra Lazio e Roma : finisce 1-1 il derby tra Lazio e Roma, nell'anticipo della seconda giornata di Serie A allo stadio Olimpico.

Lazio-Roma - i protagonisti : Inzaghi amareggiato - Fonseca emozionato : “Vedendo l’andamento della gara c’e’ un po’ di amarezza. Ventuno 21 tiri a sette, quattro pali, il gol annullato a Lazzari. C’e’ rammarico perche’ certe partite vanno vinte. Pero’ dobbiamo andare avanti, abbiamo giocato ottimo calcio e tenuto bene il campo”. Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il pareggio 1-1 nel derby contro la Roma. “Se fosse entrato il tiro di ...

Lazio-Roma 1-1 - Luis Alberto risponde a Kolarov. Pali - traverse - gol annullati : emozioni e occasioni ma il derby non ha padrone : Il derby della Capitale non ha un padrone. Lazio e Roma si dividono la posta: un gol per tempo, prima di Kolarov su rigore e poi Luis Alberto, e il faccia a faccia finisce 1-1. Una partita ricca di emozioni, intensa e giocata a ritmi alti: la prima metà è spettacolare con cinque Pali e traverse colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di ...

Lazio-Roma - il derby dei legni (6 pali) finisce 1-1 : Il derby romano tra Lazio e Roma finisce in pareggio. Il risultato finale è di 1-1. Per la Roma rete di Kolarov su rigore dopo un fallo di mano di Milinkovic Savic. Il pareggio della Lazio è firmato invece da Luis Alberto. E’ stato il derby dei pali: in tutto sei, di cui 5 solo nei primi 45 minuti di gioco. I legni sono stati scalfiti da Correa, Immobile, Paolo e Leiva per la Lazio e da Zaniolo per la Roma due volte. Sul finale è stato ...

Derby Lazio-Roma finisce 1 a 1 : partita emozionante con il pareggio di Luis Alberto al 58esimo : Il Derby della Capitale tra Lazio e Roma nella seconda giornata di Serie A finisce in parità 1-1. La sfida è stata sbloccata al 17' dalla Roma con il rigore dell'ex Kolarov per fallo di mano di Milinkovic-Savic in area. La reazione della Lazio prima si infrange sui pali di Immobile e Correa, poi si

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lazio-Roma 1-1. Tanti pali e le reti di Kolarov e Luis Alberto nel derby capitolino : Un derby capitolino spumeggiante quello appena concluso, valido per la seconda giornata della Serie A di Calcio: nell’anticipo pomeridiano della domenica Lazio e Roma pareggiano una partita che poteva vedere molte più reti, dati i cinque pali colpiti nei primi 25′ di gara. Finisce 1-1 con il rigore trasformato da Kolarov a 17′ ed il pari di Luis Alberto al 59′ su assist di Immobile. Nel primo tempo accade di tutto, e ...

Serie A - le pagelle di Lazio-Roma : brillano Luis Alberto e Zaniolo : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Lazio-Roma, derby della capitale valido per la seconda giornata di Serie A. Risultato finale 1-1. Una partita davvero densa di emozioni, sia da una parte che dall'altra, basti pensare che nel primo tempo sono stati colpiti ben cinque pali, tre dai biancocelesti e due dai giallorossi. La Roma si è portata in vantaggio grazie ad un rigore di Kolarov, poi però la Lazio ha agguantato il pareggio nella ...

Lazio-Roma derby spettacolo : 1-1 - sei pali e gol annullato nel recupero : Il derby di campionato più prematuro della storia finisce 1-1, risultato che però non racconta le emozioni di una partita spettacolare, anche se ricca di errori e di...pali. Se ne sono...

Lazio-Roma 1-1 - emozioni e pali : il derby deciso dai gol di Kolarov e Luis Alberto : Sei i montanti colpiti (due volte sfortunato Zaniolo). Giallorossi in vantaggio su rigore al 17’ e raggiunti al 14’ della ripresa

La Lazio si ferma ai… pali - Luis Alberto riacciuffa la Roma : Inzaghi annienta Fonseca ma la fortuna sorride ai giallorossi : Kolarov apre le danze segnando su rigore il vantaggio giallorosso, nella ripresa Luis Alberto rimette le cose a posto fissando il punteggio sull’1-1 Sei pali, due gol e tantissime emozioni. Il derby della Capitale regala sempre spettacolo, ma questa volta non c’è un vincitore. Tra Lazio e Roma finisce 1-1, ma a meritare i tre punti sarebbe stata senza dubbio la squadra di Simone Inzaghi, molto più in palla rispetto a quella di ...

Lazio-Roma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Correa balla il ‘Tucu Tucu’ [FOTO] : Lazio-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il derby valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Roma, è stata una partita molto intensa e che ha regalato emozioni e colpi di scena soprattutto nel primo tempo, sono stati ben 5 i legni colpiti dalle due squadre. Poi la partita è stata equilibrata, Roma in vantaggio su calcio di rigore, freddo Kolarov dal dischetto, il terzino sempre decisivo in queste ...

Pali - emozioni e spettacolo ma Lazio-Roma finisce solo 1-1 : Sono passati meno di 6 mesi dal roboante 3-0 con cui la Lazio ha conquistato il derby casalingo dello scorso campionato; era infatti il 2 marzo 2019 quando Felipe Caicedo, Immobile e Cataldi hanno...

VIDEO Lazio-Roma 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Luis Alberto riprende Kolarov : Gradevolissimo pareggio nel derby capitolino tra Lazio e Roma, anticipo pomeridiano della seconda giornata della Serie A di cacio: in una gara segnata dall’alto numero di legni colpiti in avvio di gara (cinque in 25′), i giallorossi passano a condurre con il rigore trasformato da Kolarov al 17′, pareggiato dalla rete di Luis Alberto al 59′. Highlights Lazio-Roma 1-1 ???? ?????? ?? ????? ? .. Via : @ElcalcioTV1 ...